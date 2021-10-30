Н. Виджай Сундар Прашант — Том Хэндс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.10.21)

Прогноз Н. Виджай Сундар Прашант — Том Хэндс (30-го октября), ставки и коэффициенты

Н. Виджай Сундар Прашант — Том Хэндс (30 октября), ставки и коэффициенты

30 октября в 13:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UK Pro Series, в котором на корт выйдут Н. Виджай Сундар Прашант , а противостоять в этом поединке будет Том Хэндс.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Н. Виджай Сундар Прашант — Том Хэндс можно будет вплоть до 13:45 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 30 октября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Н. Виджай Сундар Прашант и Том Хэндс еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Н. Виджай Сундар Прашант — Том Хэндс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Н. Виджай Сундар Прашант имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 30 октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Том Хэндс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 13:45. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Н. Виджай Сундар Прашант имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Н. Виджай Сундар Прашант

Н. Виджай Сундар Прашант отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Н. Виджай Сундар Прашант проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Н. Виджай Сундар Прашант проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Н. Виджай Сундар Прашант играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Н. Виджай Сундар Прашант больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Том Хэндс

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Том Хэндс теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Том Хэндс имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Том Хэндс испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Том Хэндс выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Том Хэндс занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Н. Виджай Сундар Прашант — Том Хэндс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Н. Виджай Сундар Прашант и Том Хэндс – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Н. Виджай Сундар Прашант — Том Хэндс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.10.21)

Н. Виджай Сундар Прашант

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Н. Виджай Сундар Прашант, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Н. Виджай Сундар Прашант уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Н. Виджай Сундар Прашант старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Н. Виджай Сундар Прашант, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Н. Виджай Сундар Прашант не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Н. Виджай Сундар Прашант все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Н. Виджай Сундар Прашант точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Том Хэндс

Том Хэндс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Том Хэндс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Том Хэндс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Том Хэндс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Том Хэндс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Н. Виджай Сундар Прашант — Том Хэндс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Н. Виджай Сундар Прашант и Том Хэндс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Н. Виджай Сундар Прашант — Том Хэндс: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Н. Виджай Сундар Прашант и Том Хэндс, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Н. Виджай Сундар Прашант и Том Хэндс уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Н. Виджай Сундар Прашант — Том Хэндс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Н. Виджай Сундар Прашант и Том Хэндс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Н. Виджай Сундар Прашант и Том Хэндс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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