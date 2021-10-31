Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци (01 ноября), ставки и коэффициенты

Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци (01 ноября), ставки и коэффициенты

01 ноября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бувэйсар Гадамаури , а противостоять в этом поединке будет Рафаэль Кальци.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци можно будет вплоть до 14:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01 ноября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бувэйсар Гадамаури и Рафаэль Кальци еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци запланирован организаторами турнира на 01 ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бувэйсар Гадамаури и Рафаэль Кальци встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бувэйсар Гадамаури имеет три победы при одном поражении.

Бувэйсар Гадамаури

В этом сезоне Бувэйсар Гадамаури имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Бувэйсар Гадамаури может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Бувэйсар Гадамаури еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Рафаэль Кальци

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Рафаэль Кальци имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Рафаэль Кальци демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Рафаэль Кальци не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Рафаэль Кальци не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци

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Прогноз и ставка на матч Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци 01 ноября

Бувэйсар Гадамаури

На этом турнире именно Бувэйсар Гадамаури может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Бувэйсар Гадамаури отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Бувэйсар Гадамаури еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Бувэйсар Гадамаури не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Рафаэль Кальци

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Рафаэль Кальци все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Рафаэль Кальци сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Рафаэль Кальци все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Рафаэль Кальци предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бувэйсар Гадамаури и Рафаэль Кальци. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бувэйсар Гадамаури и Рафаэль Кальци встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бувэйсар Гадамаури и Рафаэль Кальци довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бувэйсар Гадамаури и Рафаэль Кальци подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци: андердог способен удивить фаворита

Бувэйсар Гадамаури и Рафаэль Кальци которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бувэйсар Гадамаури имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рафаэль Кальци хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бувэйсар Гадамаури. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рафаэль Кальци умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бувэйсар Гадамаури довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рафаэль Кальци вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бувэйсар Гадамаури.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бувэйсар Гадамаури — Рафаэль Кальци. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бувэйсар Гадамаури и Рафаэль Кальци сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бувэйсар Гадамаури, и Рафаэль Кальци будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-494362-hapoel-beer-sheva-makkabi-rishon-le-cion-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-izrailya-01-11-21/