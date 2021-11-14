Прогноз Мацуи/Уесуги — Васа/Васа (14.11.2021), ставки и коэффициенты

Мацуи/Уесуги — Васа/Васа. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (14.11.21)

14-го ноября 2021 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Мацуи/Уесуги , а противостоять в этом поединке будет Васа/Васа.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 14-го ноября 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Мацуи/Уесуги — Васа/Васа. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Мацуи/Уесуги, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Мацуи/Уесуги — Васа/Васа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Мацуи/Уесуги — Васа/Васа запланирован организаторами турнира на 14-го ноября 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 11:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Мацуи/Уесуги и Васа/Васа встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Мацуи/Уесуги имеет три победы при одном поражении.

Мацуи/Уесуги

В этом сезоне Мацуи/Уесуги показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Мацуи/Уесуги сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Мацуи/Уесуги еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Мацуи/Уесуги обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Мацуи/Уесуги играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Мацуи/Уесуги любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Васа/Васа

На этом турнире Васа/Васа выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Васа/Васа снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Васа/Васа чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Васа/Васа уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Васа/Васа зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Челленджер, Мацуи/Уесуги — Васа/Васа

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мацуи/Уесуги и Васа/Васа впервые будут встречаться между собой. Если Мацуи/Уесуги уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Васа/Васа пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мацуи/Уесуги демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мацуи/Уесуги – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Мацуи/Уесуги — Васа/Васа 14-го ноября 2021 года

Мацуи/Уесуги

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мацуи/Уесуги выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мацуи/Уесуги всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мацуи/Уесуги уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мацуи/Уесуги занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мацуи/Уесуги больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мацуи/Уесуги имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Васа/Васа

Васа/Васа лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Васа/Васа играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Васа/Васа начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Васа/Васа выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Васа/Васа сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мацуи/Уесуги — Васа/Васа Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мацуи/Уесуги и Васа/Васа. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мацуи/Уесуги — Васа/Васа: андердог способен удивить фаворита

Мацуи/Уесуги и Васа/Васа которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мацуи/Уесуги имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Васа/Васа хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мацуи/Уесуги. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Васа/Васа умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мацуи/Уесуги довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Васа/Васа вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мацуи/Уесуги.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мацуи/Уесуги — Васа/Васа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мацуи/Уесуги и Васа/Васа букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мацуи/Уесуги и Васа/Васа проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-496612-segodnya-match-medison-shvarc-meddison-rikardo-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-14-11-21/