Прогноз Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) — Финикс Санз (Puma) (14-го ноября), ставки и коэффициенты

Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) — Финикс Санз (Puma). Прогноз, ставки на матч (14.11.21)

14.11.2021 в 02:26 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) примет соперника по национальному первенству Финикс Санз (Puma).



Баскетбольный поединок Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) – Финикс Санз (Puma) пройдет в рамках престижного турнира 14.11.2021, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 02:26 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) — Финикс Санз (Puma):

Баскетбольный поединок Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) — Финикс Санз (Puma) состоится 14.11.2021 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 02:26 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Финикс Санз (Puma)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Финикс Санз (Puma) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Финикс Санз (Puma) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Финикс Санз (Puma) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 14.11.2021. На этот раз соперником хозяев будет Финикс Санз (Puma), так что в 02:26 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) — Финикс Санз (Puma) (14.11.2021), ставки и коэффициенты

Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE)

В последние годы Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Финикс Санз (Puma)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Финикс Санз (Puma) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Финикс Санз (Puma) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) — Финикс Санз (Puma) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 14.11.2021 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) — Финикс Санз (Puma), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 02:26 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) — Финикс Санз (Puma): хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Финикс Санз (Puma) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Финикс Санз (Puma) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Финикс Санз (Puma) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Финикс Санз (Puma) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) — Финикс Санз (Puma). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (ISSE) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Финикс Санз (Puma) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Финикс Санз (Puma) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Финикс Санз (Puma) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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