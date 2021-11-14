Прогноз Северная Каролина Централ Иглз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) (14.11.2021), ставки и коэффициенты

Северная Каролина Централ Иглз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (14.11.21)

14.11.2021 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) примет соперника по национальному первенству Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен).



Баскетболисты клубов Северная Каролина Централ Иглз (жен) и Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) в 22:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 14.11.2021. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Северная Каролина Централ Иглз (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Северная Каролина Централ Иглз (жен) также является лидером по количеству побед.



Северная Каролина Централ Иглз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Северная Каролина Централ Иглз (жен) и Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 14.11.2021. Ее начало будет в 22:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Северная Каролина Централ Иглз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Северная Каролина Централ Иглз (жен) нет более травмированных игроков основы.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

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Баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 14.11.2021. На этот раз соперником хозяев будет Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен), так что в 22:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Северная Каролина Централ Иглз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) (14.11.2021), ставки и коэффициенты

Северная Каролина Централ Иглз (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Северная Каролина Централ Иглз (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен)

После того, как баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Северная Каролина Централ Иглз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 14.11.2021, и в его рамках состоится поединок Северная Каролина Централ Иглз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 22:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Северная Каролина Централ Иглз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Северная Каролина Централ Иглз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Северная Каролина Централ Иглз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Северная Каролина Централ Иглз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Каролина Централ Иглз (жен) — Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Северная Каролина Централ Иглз (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Северная Каролина Централ Иглз (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat1-497371-prognozy-i-stavki-na-match-los-andzheles-klippers-chikago-bullz-15-11-21/