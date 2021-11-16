Прогноз Сантьяго Фа Родригес Таверна — Хауме Антони Муньяр Клар (16-го ноября), ставки и коэффициенты

Сантьяго Фа Родригес Таверна — Хауме Антони Муньяр Клар. Прогноз, ставки на матч (16.11.21)

16-го ноября 2021 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Сантьяго Фа Родригес Таверна , а противостоять в этом поединке будет Хауме Антони Муньяр Клар.



Теннисное противостояние Сантьяго Фа Родригес Таверна — Хауме Антони Муньяр Клар пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 16-го ноября 2021 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Сантьяго Фа Родригес Таверна является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сантьяго Фа Родригес Таверна — Хауме Антони Муньяр Клар:

Теннисный поединок Сантьяго Фа Родригес Таверна — Хауме Антони Муньяр Клар запланирован организаторами турнира на 16-го ноября 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Сантьяго Фа Родригес Таверна и Хауме Антони Муньяр Клар встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Сантьяго Фа Родригес Таверна имеет три победы при одном поражении.

Сантьяго Фа Родригес Таверна

На данный момент Сантьяго Фа Родригес Таверна является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Сантьяго Фа Родригес Таверна однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Сантьяго Фа Родригес Таверна демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Сантьяго Фа Родригес Таверна хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Сантьяго Фа Родригес Таверна часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Хауме Антони Муньяр Клар

Во взрослом туре Хауме Антони Муньяр Клар проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Хауме Антони Муньяр Клар пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Хауме Антони Муньяр Клар предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Хауме Антони Муньяр Клар еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Челленджер, Сантьяго Фа Родригес Таверна — Хауме Антони Муньяр Клар

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Сантьяго Фа Родригес Таверна и Хауме Антони Муньяр Клар. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Сантьяго Фа Родригес Таверна и Хауме Антони Муньяр Клар продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Сантьяго Фа Родригес Таверна — Хауме Антони Муньяр Клар. Прогноз, ставки на матч(16.11.21)

Сантьяго Фа Родригес Таверна

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Сантьяго Фа Родригес Таверна выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Сантьяго Фа Родригес Таверна всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Сантьяго Фа Родригес Таверна уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Сантьяго Фа Родригес Таверна занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Сантьяго Фа Родригес Таверна больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Сантьяго Фа Родригес Таверна имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Хауме Антони Муньяр Клар

На этом турнире Хауме Антони Муньяр Клар играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Хауме Антони Муньяр Клар какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Хауме Антони Муньяр Клар уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Хауме Антони Муньяр Клар много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Хауме Антони Муньяр Клар сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Хауме Антони Муньяр Клар не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сантьяго Фа Родригес Таверна — Хауме Антони Муньяр Клар Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сантьяго Фа Родригес Таверна и Хауме Антони Муньяр Клар, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сантьяго Фа Родригес Таверна и Хауме Антони Муньяр Клар играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сантьяго Фа Родригес Таверна, и Хауме Антони Муньяр Клар неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сантьяго Фа Родригес Таверна — Хауме Антони Муньяр Клар: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сантьяго Фа Родригес Таверна имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сантьяго Фа Родригес Таверна и Хауме Антони Муньяр Клар отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хауме Антони Муньяр Клар в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сантьяго Фа Родригес Таверна превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хауме Антони Муньяр Клар сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сантьяго Фа Родригес Таверна гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантьяго Фа Родригес Таверна — Хауме Антони Муньяр Клар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сантьяго Фа Родригес Таверна и Хауме Антони Муньяр Клар букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сантьяго Фа Родригес Таверна и Хауме Антони Муньяр Клар проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-498350-uofford-terrerz-zhen-florida-geytorz-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-basketbol-16-11-21/