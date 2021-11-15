Кливленд Кавальерс (kotpirog131) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Кливленд Кавальерс (kotpirog131) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) (16.11.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кливленд Кавальерс (kotpirog131) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) 16-го ноября 2021 года

16-го ноября 2021 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K21, в котором на своей площадке местный клуб Кливленд Кавальерс (kotpirog131) примет соперника по национальному первенству Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Кливленд Кавальерс (kotpirog131) и Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13). Оно пройдет 16-го ноября 2021 года, так что можно не сомневаться, что в 07:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Кливленд Кавальерс (kotpirog131) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 16-го ноября 2021 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Кливленд Кавальерс (kotpirog131) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 07:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (kotpirog131), одержав семь побед.

Кливленд Кавальерс (kotpirog131)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (kotpirog131) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Кливленд Кавальерс (kotpirog131) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (kotpirog131) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 16-го ноября 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13), так что в 07:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (kotpirog131). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Кливленд Кавальерс (kotpirog131) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) 16-го ноября 2021 года

Кливленд Кавальерс (kotpirog131)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (kotpirog131) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Кливленд Кавальерс (kotpirog131) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (kotpirog131) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (kotpirog131) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13)

Два года назад баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Кливленд Кавальерс (kotpirog131) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Кливленд Кавальерс (kotpirog131) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) пройдет 16-го ноября 2021 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 07:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Кливленд Кавальерс (kotpirog131) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13): хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (kotpirog131) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Кливленд Кавальерс (kotpirog131) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (kotpirog131) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кливленд Кавальерс (kotpirog131) — Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (kotpirog131) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (kotpirog131) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (kotpirog131) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Чикаго Буллз (Jimmy_Walker13) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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