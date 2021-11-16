Бушамука/Паркер — Кнафф/Уолкин: в ожидании «эйсов»

Прогноз Бушамука/Паркер — Кнафф/Уолкин (17-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бушамука/Паркер — Кнафф/Уолкин 17-го ноября

17-го ноября в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бушамука/Паркер , а противостоять в этом поединке будет Кнафф/Уолкин.



Судья теннисного матча Бушамука/Паркер — Кнафф/Уолкин должен дать знак о старте игры в 00:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 17-го ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бушамука/Паркер и Кнафф/Уолкин более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бушамука/Паркер имеет четыре победы, то Кнафф/Уолкин может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бушамука/Паркер — Кнафф/Уолкин:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17-го ноября откроет его противостояние Бушамука/Паркер — Кнафф/Уолкин. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 00:00 по МСК, то есть до начала игры. Бушамука/Паркер и Кнафф/Уолкин отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кнафф/Уолкин может гордиться семью победами, а вот Бушамука/Паркер имеет только пять выигранных встреч.

Бушамука/Паркер

На данный момент Бушамука/Паркер является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Бушамука/Паркер поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Бушамука/Паркер пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Бушамука/Паркер слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Бушамука/Паркер будет более тщательно готовиться к поединку.



Кнафф/Уолкин

Нынешняя форма, которую демонстрирует Кнафф/Уолкин еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Кнафф/Уолкин постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Кнафф/Уолкин пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Кнафф/Уолкин не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Кнафф/Уолкин не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Бушамука/Паркер» — «Кнафф/Уолкин»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Бушамука/Паркер и Кнафф/Уолкин уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Бушамука/Паркер — Кнафф/Уолкин (17-го ноября), ставки и коэффициенты

Бушамука/Паркер

В этом сезоне Бушамука/Паркер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бушамука/Паркер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бушамука/Паркер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бушамука/Паркер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бушамука/Паркер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кнафф/Уолкин

Выступать в зале Кнафф/Уолкин не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кнафф/Уолкин старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кнафф/Уолкин принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кнафф/Уолкин демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кнафф/Уолкин даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кнафф/Уолкин хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бушамука/Паркер — Кнафф/Уолкин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бушамука/Паркер и Кнафф/Уолкин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бушамука/Паркер и Кнафф/Уолкин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бушамука/Паркер и Кнафф/Уолкин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бушамука/Паркер и Кнафф/Уолкин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бушамука/Паркер — Кнафф/Уолкин: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бушамука/Паркер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бушамука/Паркер и Кнафф/Уолкин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кнафф/Уолкин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бушамука/Паркер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кнафф/Уолкин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бушамука/Паркер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бушамука/Паркер — Кнафф/Уолкин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бушамука/Паркер и Кнафф/Уолкин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бушамука/Паркер, и Кнафф/Уолкин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-498897-yenisei-4h4-fakel-4h4-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-17-11-21/