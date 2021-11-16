Прогноз Дёрст/Кимчи — Хорхе/Хорхе (17 ноября), ставки и коэффициенты

Дёрст/Кимчи — Хорхе/Хорхе. Прогноз, ставки на матч (17.11.21)

17.11.2021 в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дёрст/Кимчи , а противостоять в этом поединке будет Хорхе/Хорхе.



Так как Дёрст/Кимчи в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Хорхе/Хорхе, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17.11.2021. Но, доказать обратное Дёрст/Кимчи все же сможет в 20:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Дёрст/Кимчи — Хорхе/Хорхе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17.11.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Дёрст/Кимчи — Хорхе/Хорхе. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:30 по Москве, пока не начался поединок. Дёрст/Кимчи и Хорхе/Хорхе еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Дёрст/Кимчи

По непонятным причинам Дёрст/Кимчи в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Дёрст/Кимчи теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Дёрст/Кимчи занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Дёрст/Кимчи играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Дёрст/Кимчи имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Хорхе/Хорхе

На этом турнире Хорхе/Хорхе играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Хорхе/Хорхе все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Хорхе/Хорхе не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Хорхе/Хорхе уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Хорхе/Хорхе на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Хорхе/Хорхе пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Дёрст/Кимчи — Хорхе/Хорхе. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Дёрст/Кимчи и Хорхе/Хорхе являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Дёрст/Кимчи — Хорхе/Хорхе. Прогноз, ставки на матч(17.11.21)

Дёрст/Кимчи

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дёрст/Кимчи выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дёрст/Кимчи всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дёрст/Кимчи уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дёрст/Кимчи занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дёрст/Кимчи больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дёрст/Кимчи имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Хорхе/Хорхе

Выступать в зале Хорхе/Хорхе не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Хорхе/Хорхе старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Хорхе/Хорхе принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Хорхе/Хорхе демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Хорхе/Хорхе даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Хорхе/Хорхе хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Дёрст/Кимчи — Хорхе/Хорхе Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дёрст/Кимчи и Хорхе/Хорхе, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дёрст/Кимчи и Хорхе/Хорхе играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дёрст/Кимчи, и Хорхе/Хорхе неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дёрст/Кимчи — Хорхе/Хорхе: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дёрст/Кимчи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дёрст/Кимчи и Хорхе/Хорхе отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хорхе/Хорхе в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дёрст/Кимчи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хорхе/Хорхе сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дёрст/Кимчи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дёрст/Кимчи — Хорхе/Хорхе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дёрст/Кимчи и Хорхе/Хорхе букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дёрст/Кимчи и Хорхе/Хорхе проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-499044-prognozy-i-stavki-na-match-kravchenkosanches-izkuierdo-dzhannessidiez-17-11-21/