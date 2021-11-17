Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) — Северная Каролина Централ Иглз (жен). Прогноз, ставки на матч(18.11.21)

Прогноз Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) — Северная Каролина Централ Иглз (жен) (18-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) — Северная Каролина Централ Иглз (жен) (18-го ноября), ставки и коэффициенты

18-го ноября в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) примет соперника по национальному первенству Северная Каролина Централ Иглз (жен).



Баскетболисты клубов Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) и Северная Каролина Централ Иглз (жен) в 02:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 18-го ноября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) также является лидером по количеству побед.



Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) — Северная Каролина Централ Иглз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 02:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) и Северная Каролина Централ Иглз (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 18-го ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Северная Каролина Централ Иглз (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Северная Каролина Централ Иглз (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Северная Каролина Централ Иглз (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Северная Каролина Централ Иглз (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 18-го ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) — Северная Каролина Централ Иглз (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 02:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Северная Каролина Централ Иглз (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) — Северная Каролина Централ Иглз (жен). Прогноз, ставки на матч(18.11.21)

Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен)

В последние годы Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Северная Каролина Централ Иглз (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Северная Каролина Централ Иглз (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) — Северная Каролина Централ Иглз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) — Северная Каролина Централ Иглз (жен) пройдет 18-го ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) — Северная Каролина Централ Иглз (жен): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Северная Каролина Централ Иглз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) — Северная Каролина Централ Иглз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Северная Каролина Централ Иглз (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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