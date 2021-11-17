Ковалева/Никитина — Ловрич/Цисовска: снова ждем результативной игры

Прогноз Ковалева/Никитина — Ловрич/Цисовска (18-го ноября), ставки и коэффициенты

Ковалева/Никитина — Ловрич/Цисовска (18-го ноября), ставки и коэффициенты

18-го ноября в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ковалева/Никитина , а противостоять в этом поединке будет Ловрич/Цисовска.



Теннисное противостояние Ковалева/Никитина — Ловрич/Цисовска пройдет 18-го ноября, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 13:30 по московскому времени. Хотя Ковалева/Никитина и Ловрич/Цисовска уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Ловрич/Цисовска.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ковалева/Никитина — Ловрич/Цисовска:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Ковалева/Никитина — Ловрич/Цисовска, которая пройдет 18-го ноября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 13:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Ковалева/Никитина

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ковалева/Никитина находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ковалева/Никитина является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ковалева/Никитина умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ковалева/Никитина обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ковалева/Никитина может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ловрич/Цисовска

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ловрич/Цисовска на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ловрич/Цисовска демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ловрич/Цисовска имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ловрич/Цисовска намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ловрич/Цисовска не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ловрич/Цисовска будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ловрич/Цисовска и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ловрич/Цисовска умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Ковалева/Никитина» — «Ловрич/Цисовска»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Ковалева/Никитина — Ловрич/Цисовска 18-го ноября

Ковалева/Никитина

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ковалева/Никитина, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ковалева/Никитина уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ковалева/Никитина старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ковалева/Никитина, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ковалева/Никитина не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ковалева/Никитина все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ковалева/Никитина точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ловрич/Цисовска

В этом сезоне Ловрич/Цисовска действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ловрич/Цисовска обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ловрич/Цисовска не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ловрич/Цисовска не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ловрич/Цисовска имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ковалева/Никитина — Ловрич/Цисовска Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ковалева/Никитина и Ловрич/Цисовска. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ковалева/Никитина и Ловрич/Цисовска встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ковалева/Никитина и Ловрич/Цисовска довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ковалева/Никитина и Ловрич/Цисовска подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ковалева/Никитина — Ловрич/Цисовска: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ковалева/Никитина и Ловрич/Цисовска из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ловрич/Цисовска относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ловрич/Цисовска проводит второй или третий матч. А вот Ковалева/Никитина как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ковалева/Никитина, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ковалева/Никитина без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ковалева/Никитина вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ковалева/Никитина — Ловрич/Цисовска. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ковалева/Никитина и Ловрич/Цисовска.



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