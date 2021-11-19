Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс. Прогноз, ставки на матч(19.11.21)

Прогноз Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс (19-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс 19-го ноября

19-го ноября в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек примет соперника по национальному первенству Аризона Стэйт Сан Дэвилс.



Главный тренер баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 19-го ноября хозяевам предстоит у себя дома принимать Аризона Стэйт Сан Дэвилс. Игра, которая начнется в 06:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс состоится 19-го ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 06:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Сан-Диего Стэйт Ацстек

В этом сезоне баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Сан-Диего Стэйт Ацстек нет более травмированных игроков основы.



Аризона Стэйт Сан Дэвилс

Президент баскетбольного клуба Аризона Стэйт Сан Дэвилс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Аризона Стэйт Сан Дэвилс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Аризона Стэйт Сан Дэвилс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс, несмотря на то, что он должен пройти только 19-го ноября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 06:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс. Прогноз, ставки на матч(19.11.21)

Сан-Диего Стэйт Ацстек

В последние годы Сан-Диего Стэйт Ацстек является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Аризона Стэйт Сан Дэвилс

В прошлом матче баскетбольный клуб Аризона Стэйт Сан Дэвилс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Аризона Стэйт Сан Дэвилс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Аризона Стэйт Сан Дэвилс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс, который должен пройти 19-го ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 06:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс: хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Аризона Стэйт Сан Дэвилс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Аризона Стэйт Сан Дэвилс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Аризона Стэйт Сан Дэвилс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Диего Стэйт Ацстек — Аризона Стэйт Сан Дэвилс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Аризона Стэйт Сан Дэвилс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Аризона Стэйт Сан Дэвилс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Аризона Стэйт Сан Дэвилс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat0-500455-prognoz-na-match-ural-army-club-victory-19-11-21/