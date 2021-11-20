ВА Тлемцен — КС Константина: в ожидании «стандартов»

Прогноз на матч ВА Тлемцен — КС Константина 20.11.21

«ВА Тлемцен» – «КС Константина». 20.11.21. Прогноз и ставки на матч

Главный тренер футбольного клуба ВА Тлемцен запретил своим подопечным вплоть до 20-го ноября 2021 года покидать тренировочную базу, ведь в этот день команде предстоит сыграть непростой поединок против ФК КС Константина. По московскому времени в 17:00 начнется данный поединок, и на него придет множество болельщиков, чтобы поддержать хозяев поля. В последних пяти матчах ФК ВА Тлемцен имеет только одну победу, а поражений было три.



В матче команды ВА Тлемцен и команды КС Константина, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда ВА Тлемцен демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды ВА Тлемцен. Команда КС Константина значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда КС Константина будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда КС Константина не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ВА Тлемцен — КС Константина:

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 1.83. На ничью в футбольном матче ВА Тлемцен — КС Константина стоит коэффициент 3.28, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 4.36.

Прогноз на матч ВА Тлемцен – КС Константина (Чемпионат Алжира, матч национального перевентсва, воскресенье, 20-го ноября 2021 года):Футбольный клуб ВА Тлемцен получил от букмекеров на свою победу котировку 1.83, а по коэффициенту 4.36 можно сделать ставку на выигрыш ФК КС Константина. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды ВА Тлемцен и команды КС Константина наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

ВА Тлемцен – КС Константина 20.11.21

До 20-го ноября 2021 года еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок ВА Тлемцен — КС Константина. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 17:00 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды ВА Тлемцен и команды КС Константина нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда ВА Тлемцен и команда КС Константина будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды ВА Тлемцен и команды КС Константина является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз ВА Тлемцен – КС Константина (20-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Команда ВА Тлемцен и команда КС Константина – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда КС Константина демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды ВА Тлемцен начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда КС Константина, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда ВА Тлемцен, и команда КС Константина активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

ВА Тлемцен

В последние годы футбольный клуб ВА Тлемцен постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб ВА Тлемцен и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба ВА Тлемцен забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

КС Константина

В этом сезоне футболисты клуба КС Константина сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб КС Константина много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу КС Константина подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб КС Константина не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем ВА Тлемцен – КС Константина

Впереди футболистов команды ВА Тлемцен ждут серьезные испытания, так как клубу предстоят матчи со всеми командами, которые ведут борьбу в верхней части турнирной таблицы. Поэтому домашний матч с футболистами команды КС Константина является одной из важнейших игр сезона для хозяев поля, так как это реальный шанс взять очки и постараться сохранить прописку в чемпионате. Отметим, что для гостей этот матч не будет значить ровным счетом ничего, так как, благодаря победам в прошлых турах, команда КС Константина смогла гарантировать себе прописку в чемпионате, поэтому сейчас футболисты гостей могут играть в свое удовольствие. Судя по информации с официального сайта команды ВА Тлемцен, клуб серьезно настраивается на матч. Менеджер сообщил, что в игре примут участие все футболисты основы, в спешном порядке ставят на ноги футболистов с легкими травмами, так что, хозяева поля всерьез рассчитывают взять очки в этом матче. Так как футболистам команды ВА Тлемцен некуда отступать, то мы предполагаем, что они смогут добиться победы в этом матче, поэтому, и рекомендуем делать ставки на победу хозяев поля. При этом гости постараются навязать свой футбол, следовательно, общий тотал голов, предлагаемый букмекерами, команды пробьют. Неплохой ставкой в этом матче видится ставка на то, что обе команды забьют, так как ни хозяева поля, ни гости не отличаются надежной игрой в обороне. Так как матч будет нервным, то мы ждем здесь много фолов и желтых карточек, общий тотал которых рекомендуем заигрывать на больше. А вот угловых в матче должно быть мало, так как клубы не являются лидерами чемпионата по количеству стандартов.

Игра завершится победой ВА Тлемцен — 1.83, в игре будет ничья — 3.28, игра завершится победой КС Константина — 4.36.



ВА Тлемцен — КС Константина. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Алжира 20-го ноября 2021 года

Хозяевам поля в матче против команды КС Константина будет очень непросто. Напомним, что чемпионат подходит к концу, и сейчас на первый план выходят команды, которые все еще решают свои задачи в турнирной таблице. К таким клубам можно отнести и сегодняшних соперников – футболистов команды ВА Тлемцен и команды КС Константина. Хозяева поля стараются выбирать из зоны вылета, однако пока это получается у них не очень. Несмотря на то, что команда прикладывает в каждом матче максимум усилий, травмы и отсутствие высококлассных футболистов делают свое дело, и команде очень тяжело на равных противостоять более классным футбольным клубам. К таким клубам можно отнести гостей, которые сейчас пытаются занять место в первой части турнирной таблицы, что позволит им квалифицироваться в престижный клубный футбольный турнир. С составом у гостей полный порядок, так же, как и с мотивацией на этот матч. Поэтому футболисты команды КС Константина справедливо идут фаворитами этого матча у букмекеров. Наши эксперты тоже полагают, что гости выиграют в этом матче на классе, поэтому мы рекомендуем делать ставки на победу команды КС Константина в этом матче. Общий тотал голов в игре рекомендуем рассматривать на меньше, так как и хозяева поля, и гости не относятся к тем командам, которые много забивают. А вот общий тотал нарушений правил и желтых карточек лучше рассматривать на больше, игра будет нервной и грубой, поэтому можно сыграть еще и удаление в этом матчей. Общий тотал угловых – непонятен, лучше отказаться от ставок на этот статистический параметр.

«ВА Тлемцен»

Несмотря на то, что футбольный клуб ВА Тлемцен сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб ВА Тлемцен пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«КС Константина»

Этим летом футбольный клуб КС Константина провел громкую трансферную кампанию, так что болельщики ожидали высоких результатов. Но, сезон начался совершенно не так, как хотелось, ведь большинство матчей было проиграно, а главный тренер все равно пытался ввести в игру новичков, хотя они явно не улучшали игру команды. Такое упрямство стоило наставнику работы, так что быстро руководство гостей пригласило другого специалиста, обладающего не меньшим опытом в данной лиге. Он сразу же внес коррективы в состав, так что сейчас футбольный клуб КС Константина уже является крепким середняком и не позволяет легко отбирать у себя очки. Из зоны вылета гости поднялись на десятую строчку, так что от вылета уже себя обезопасили, но побороться за квалификацию в Лигу Европы не получится, ведь из-за слабого начала сезона отставание от лидеров очень большое. Кроме того, сейчас у команды снова начался спад, так как в последних шести турах получилось набрать только четыре очка. А ведь серьезных проблем с составом у гостей нет.

Статистика и личные встречи

Команда ВА Тлемцен и команда КС Константина, встречающиеся в очном противостоянии ежегодно – одни из самых непримиримых соперников чемпионата, так как эти футбольные клубы представляют один город, что само по себе уже является серьезным поводом для соперничества. А усиливает вражду между этими командами то, что одна команда все время своего существования являлась грандом чемпионата и всего мирового футбола, так как имела неограниченное финансирование, и могла позволить себе любых футболистов. Их соперники – более скромный клуб, который за всю свою историю не может похвастаться серьезными достижениями, и только в последние годы команда смогла выбиться в число лидеров чемпионата. Естественно, нас ждет бескомпромиссное противостояние, команды будут биться на футбольном поле рады победы. Кстати, с турнирной точки зрения матч не внесет существенных корректив на положение команд в турнирной таблице. Но даже этот факт не сможет унять страсти, которые будут кипеть на стадионе команды ВА Тлемцен и далеко за его пределами. Наши эксперты тоже решили принять участие в этом матче в качестве прогнозистов. Мы полагаем, что оба клуба будут играть в довольно-таки грубой манере, не сильно церемонясь с футболистами соперника. Это означает, что в матче будет много нарушений правил и предупреждений, а, возможно, рефери придется и удалить кого-то из футболистов. Все это, а также много других интересных прогнозов с детальными описаниями, можно найти ниже, всем удачных ставок.

«ВА Тлемцен» — «КС Константина»: кто фаворит грядущей встречи?

ВА Тлемцен — КС Константина. Прогноз на футбол (20.11.21)

Благодаря любопытной информации, которую удалось найти экспертам нашего ресурса, мы смогли верно оценить шансы команд, встречающихся между собой в очередном туре известного футбольного чемпионата. Речь идет о противостоянии команды ВА Тлемцен и команды КС Константина. Напомним, что в настоящий момент оба клуба обладают неплохими шансами на то, чтобы по итогам сезона занять высокое место в турнирной таблице, дающее право выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне. Однако, наши эксперты смогли найти любопытную информацию, благодаря которой мы выяснили, что гости не горят желанием выступать одновременно на несколько фронтов. Из этого следует, что победа команды ВА Тлемцен в этом матче выглядит отличной ставкой, которую мы рекомендуем всем любителям футбола. Общий тотал забитых голов в этой игре мы тоже рассматриваем на больше. Скорее всего, оба клуба забьют в этой игре, однако хозяева в итоге окажутся сильнее. Так что, можно делать и ставки на то, что в матче забьют обе команды. Общий тотал желтых карточек стоит рассмотреть на больше, так как это принципиальный матч, а все принципиальные матчи играются на больше. А вот угловых в этом матче не будет много, так как букмекеры весьма завысили общий тотал, забыв, видимо, что и команда ВА Тлемцен, и команда КС Константина не используют фланги, предпочитая атаковать через центр. Так что, общий тотал угловых на меньше – тоже отличная ставка, которую можно смело заигрывать в этом матче. Хотя, все же, лучше играть победу команды ВА Тлемцен.

ВА Тлемцен — КС Константина: в ожидании «стандартов»

Для большинства любителей футбол, которые отправляются на стадионы, чтобы поддержать любимую команду, ставки на спорт – развлечение. Болельщик идет на футбол, и по пути заходит в кассу букмекерской конторы, где выбирает одно или несколько событий, на которые делает ставку. Причем, общий анализ и выбор ставки занимает не более нескольких минут. Всего за несколько минут человек успевает проанализировать и выбрать наиболее оптимальную ставку на тот или иной исход футбольного матча. Это поразительно. Экспертам нашего ресурса для этого требуется не менее нескольких часов, так как мы должны определить риски, взвесить все за и против, тщательно проанализировать все доступные статистические данные. Именно это отличает профессионалов от любителей. Прогнозы наших экспертов имеют высокую вероятность проходимости, а на длительной дистанции ставки по нашим прогнозам способны принести солидный плюс. Ставки же для развлечения, подобные тем, которые мы описали выше – приведут лишь к пустой трате времени и денег. Вам выбирать, во что вкладывать свои время и деньги.

Футбольные аналитики отлично знают, что ВА Тлемцен и КС Константина в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

ВА Тлемцен – КС Константина: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды ВА Тлемцен и команды КС Константина, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды ВА Тлемцен и команды КС Константина сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды ВА Тлемцен и команды КС Константина довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.