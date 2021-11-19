Прогноз Валерио Абоян — Хорхе Брайан Панта Эррерос (20 ноября), ставки и коэффициенты

Валерио Абоян — Хорхе Брайан Панта Эррерос. Прогноз, ставки на матч (20.11.21)

20 ноября в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Валерио Абоян , а противостоять в этом поединке будет Хорхе Брайан Панта Эррерос.



Так как теннисный поединок Валерио Абоян — Хорхе Брайан Панта Эррерос пройдет уже 20 ноября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Валерио Абоян на тот момент намного сильнее, нежели Хорхе Брайан Панта Эррерос.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Валерио Абоян — Хорхе Брайан Панта Эррерос:

20 ноября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Валерио Абоян — Хорхе Брайан Панта Эррерос. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Хорхе Брайан Панта Эррерос, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Хорхе Брайан Панта Эррерос выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Валерио Абоян

По непонятным причинам Валерио Абоян в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Валерио Абоян теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Валерио Абоян занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Валерио Абоян играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Валерио Абоян имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Хорхе Брайан Панта Эррерос

На этом турнире Хорхе Брайан Панта Эррерос выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хорхе Брайан Панта Эррерос снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хорхе Брайан Панта Эррерос чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хорхе Брайан Панта Эррерос уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хорхе Брайан Панта Эррерос зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Валерио Абоян — Хорхе Брайан Панта Эррерос

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Валерио Абоян и Хорхе Брайан Панта Эррерос. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Валерио Абоян и Хорхе Брайан Панта Эррерос в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Валерио Абоян и Хорхе Брайан Панта Эррерос имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Валерио Абоян — Хорхе Брайан Панта Эррерос (20 ноября), ставки и коэффициенты

Валерио Абоян

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Валерио Абоян, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Валерио Абоян уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Валерио Абоян старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Валерио Абоян, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Валерио Абоян не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Валерио Абоян все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Валерио Абоян точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Хорхе Брайан Панта Эррерос

На этом турнире Хорхе Брайан Панта Эррерос играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Хорхе Брайан Панта Эррерос какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Хорхе Брайан Панта Эррерос уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Хорхе Брайан Панта Эррерос много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Хорхе Брайан Панта Эррерос сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Хорхе Брайан Панта Эррерос не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Валерио Абоян — Хорхе Брайан Панта Эррерос Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Валерио Абоян и Хорхе Брайан Панта Эррерос, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Валерио Абоян и Хорхе Брайан Панта Эррерос играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Валерио Абоян, и Хорхе Брайан Панта Эррерос неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Валерио Абоян — Хорхе Брайан Панта Эррерос: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Валерио Абоян и Хорхе Брайан Панта Эррерос, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Валерио Абоян и Хорхе Брайан Панта Эррерос уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Валерио Абоян — Хорхе Брайан Панта Эррерос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Валерио Абоян и Хорхе Брайан Панта Эррерос. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Валерио Абоян и для Хорхе Брайан Панта Эррерос, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-501839-olomoucko-opava-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-20-11-21/