Прогноз Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд — Зукас/Фикович (23 ноября), ставки и коэффициенты

Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд — Зукас/Фикович. Прогноз, ставки на матч (23.11.21)

23-го ноября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд , а противостоять в этом поединке будет Зукас/Фикович.



Так как теннисный поединок Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд — Зукас/Фикович пройдет уже 23-го ноября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд на тот момент намного сильнее, нежели Зукас/Фикович.



Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд — Зукас/Фикович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 23-го ноября встречаются Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович. Начало поединка запланировано на 18:00 по МСК. Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд

Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Зукас/Фикович

На этом турнире Зукас/Фикович играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Зукас/Фикович все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Зукас/Фикович не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Зукас/Фикович уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Зукас/Фикович на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Зукас/Фикович пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд — Зукас/Фикович

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд — Зукас/Фикович. Прогноз, ставки на матч(23.11.21)

Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд

К данному турниру Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Зукас/Фикович

Выступать в зале Зукас/Фикович не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Зукас/Фикович старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Зукас/Фикович принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Зукас/Фикович демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Зукас/Фикович даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Зукас/Фикович хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд — Зукас/Фикович Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд — Зукас/Фикович: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд — Зукас/Фикович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мелихени Родригес Альвес/Сейбот Вилд и Зукас/Фикович проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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