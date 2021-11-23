Сент-Луис Билликенз — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс: гости способны удивить фаворита

Прогноз Сент-Луис Билликенз — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (24-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Сент-Луис Билликенз — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (24.11.2021), ставки и коэффициенты

24.11.2021 в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сент-Луис Билликенз примет соперника по национальному первенству Иллинойс Стэйт Рэдбёдс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Сент-Луис Билликенз – Иллинойс Стэйт Рэдбёдс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 04:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 24.11.2021 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Иллинойс Стэйт Рэдбёдс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сент-Луис Билликенз — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс:

В 04:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Сент-Луис Билликенз — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс. Матч назначен на 24.11.2021, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Сент-Луис Билликенз

В этом сезоне баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Сент-Луис Билликенз нет более травмированных игроков основы.



Иллинойс Стэйт Рэдбёдс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Иллинойс Стэйт Рэдбёдс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Сент-Луис Билликенз» — «Иллинойс Стэйт Рэдбёдс»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Сент-Луис Билликенз — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс, который организаторы собираются провести 24.11.2021. По московскому времени начало данной игры будет в 04:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз.



Сент-Луис Билликенз — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (24.11.2021), ставки и коэффициенты

Сент-Луис Билликенз

В последние годы Сент-Луис Билликенз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Сент-Луис Билликенз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Иллинойс Стэйт Рэдбёдс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сент-Луис Билликенз — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24.11.2021 сыграет матч против БК Иллинойс Стэйт Рэдбёдс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сент-Луис Билликенз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сент-Луис Билликенз — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сент-Луис Билликенз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сент-Луис Билликенз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сент-Луис Билликенз — Иллинойс Стэйт Рэдбёдс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Сент-Луис Билликенз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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