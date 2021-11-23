Прогноз Нью-Йорк Импайр (муж) — Оранж Каунти Брейкерс (муж) (24.11.2021), ставки и коэффициенты

Нью-Йорк Импайр (муж) — Оранж Каунти Брейкерс (муж). Прогноз, ставки на матч. Уорлд Тим Теннис (24.11.21)

24.11.2021 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Нью-Йорк Импайр (муж) , а противостоять в этом поединке будет Оранж Каунти Брейкерс (муж).



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Нью-Йорк Импайр (муж) — Оранж Каунти Брейкерс (муж), так что увидеть игру мастеров ракетки можно 24.11.2021, а его начало по МСК будет в 07:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Нью-Йорк Импайр (муж). В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нью-Йорк Импайр (муж) — Оранж Каунти Брейкерс (муж):

До 24.11.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Нью-Йорк Импайр (муж) — Оранж Каунти Брейкерс (муж) вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Нью-Йорк Импайр (муж) и Оранж Каунти Брейкерс (муж) не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 07:00 по МСК.

Нью-Йорк Импайр (муж)

Нью-Йорк Импайр (муж) отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Нью-Йорк Импайр (муж) проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Нью-Йорк Импайр (муж) проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Нью-Йорк Импайр (муж) играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Нью-Йорк Импайр (муж) больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Оранж Каунти Брейкерс (муж)

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Оранж Каунти Брейкерс (муж) имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Оранж Каунти Брейкерс (муж) демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Оранж Каунти Брейкерс (муж) не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Оранж Каунти Брейкерс (муж) не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Нью-Йорк Импайр (муж) — Оранж Каунти Брейкерс (муж). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Нью-Йорк Импайр (муж) — Оранж Каунти Брейкерс (муж) 24.11.2021

Нью-Йорк Импайр (муж)

На этом турнире именно Нью-Йорк Импайр (муж) может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Нью-Йорк Импайр (муж) отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Нью-Йорк Импайр (муж) еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Нью-Йорк Импайр (муж) не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Оранж Каунти Брейкерс (муж)

В этом сезоне Оранж Каунти Брейкерс (муж) действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Оранж Каунти Брейкерс (муж) обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Оранж Каунти Брейкерс (муж) не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Оранж Каунти Брейкерс (муж) не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Оранж Каунти Брейкерс (муж) имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Нью-Йорк Импайр (муж) — Оранж Каунти Брейкерс (муж) Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Нью-Йорк Импайр (муж) и Оранж Каунти Брейкерс (муж). Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Нью-Йорк Импайр (муж) — Оранж Каунти Брейкерс (муж): в ожидании «эйсов»

Нью-Йорк Импайр (муж) и Оранж Каунти Брейкерс (муж) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Нью-Йорк Импайр (муж) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Оранж Каунти Брейкерс (муж) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Нью-Йорк Импайр (муж). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Оранж Каунти Брейкерс (муж) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Нью-Йорк Импайр (муж) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Оранж Каунти Брейкерс (муж) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Нью-Йорк Импайр (муж).

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Йорк Импайр (муж) — Оранж Каунти Брейкерс (муж). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Нью-Йорк Импайр (муж) и Оранж Каунти Брейкерс (муж).



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