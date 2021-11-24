Прогноз Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Пеппердайн Вейвс (25-го ноября), ставки и коэффициенты

Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Пеппердайн Вейвс. Прогноз, ставки на матч (25.11.21)

25.11.2021 в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз примет соперника по национальному первенству Пеппердайн Вейвс.



В последней встрече баскетбольных клубов Техас Кристэн Хорнд Фрогз и Пеппердайн Вейвс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 25.11.2021 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 06:30 по МСК.



Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Пеппердайн Вейвс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 25.11.2021 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Пеппердайн Вейвс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 06:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз, одержав семь побед.

Техас Кристэн Хорнд Фрогз

В этом сезоне баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Техас Кристэн Хорнд Фрогз нет более травмированных игроков основы.



Пеппердайн Вейвс

Уже три недели баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Пеппердайн Вейвс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Техас Кристэн Хорнд Фрогз» — «Пеппердайн Вейвс»: прогноз автора

Вплоть до 25.11.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Пеппердайн Вейвс. А так как начало встречи в 06:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Пеппердайн Вейвс. Прогноз, ставки на матч(25.11.21)

Техас Кристэн Хорнд Фрогз

Сейчас баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Техас Кристэн Хорнд Фрогз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Пеппердайн Вейвс

После того, как баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Пеппердайн Вейвс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 25.11.2021 сыграет матч против БК Пеппердайн Вейвс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Техас Кристэн Хорнд Фрогз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Пеппердайн Вейвс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Пеппердайн Вейвс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Пеппердайн Вейвс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Кристэн Хорнд Фрогз — Пеппердайн Вейвс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Техас Кристэн Хорнд Фрогз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Техас Кристэн Хорнд Фрогз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Пеппердайн Вейвс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Пеппердайн Вейвс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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