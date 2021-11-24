Альварес Варона/Диас Акоста — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Альварес Варона/Диас Акоста — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор (24.11.2021), ставки и коэффициенты

Альварес Варона/Диас Акоста — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор (24-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

24-го ноября 2021 года в 21:51 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Альварес Варона/Диас Акоста , а противостоять в этом поединке будет Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор.



Теннисное противостояние Альварес Варона/Диас Акоста — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор пройдет 24-го ноября 2021 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 21:51 по московскому времени. Хотя Альварес Варона/Диас Акоста и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альварес Варона/Диас Акоста — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24-го ноября 2021 года откроет его противостояние Альварес Варона/Диас Акоста — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:51 по МСК, то есть до начала игры. Альварес Варона/Диас Акоста и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор может гордиться семью победами, а вот Альварес Варона/Диас Акоста имеет только пять выигранных встреч.

Альварес Варона/Диас Акоста

В этом сезоне Альварес Варона/Диас Акоста показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Альварес Варона/Диас Акоста играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Альварес Варона/Диас Акоста умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Альварес Варона/Диас Акоста и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Альварес Варона/Диас Акоста будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Альварес Варона/Диас Акоста чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Альварес Варона/Диас Акоста и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Альварес Варона/Диас Акоста и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Альварес Варона/Диас Акоста — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор 24-го ноября 2021 года

Альварес Варона/Диас Акоста

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Альварес Варона/Диас Акоста, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Альварес Варона/Диас Акоста уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Альварес Варона/Диас Акоста старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Альварес Варона/Диас Акоста, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Альварес Варона/Диас Акоста не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Альварес Варона/Диас Акоста все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Альварес Варона/Диас Акоста точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор

На этом турнире Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Альварес Варона/Диас Акоста — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Альварес Варона/Диас Акоста и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Альварес Варона/Диас Акоста и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Альварес Варона/Диас Акоста и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Альварес Варона/Диас Акоста и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Альварес Варона/Диас Акоста — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Альварес Варона/Диас Акоста имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Альварес Варона/Диас Акоста и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Альварес Варона/Диас Акоста превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Альварес Варона/Диас Акоста гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альварес Варона/Диас Акоста — Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Альварес Варона/Диас Акоста и Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Альварес Варона/Диас Акоста и для Пусинелли Де Алмейда/Соарес Клир Джуниор, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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