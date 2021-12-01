Ноэлли Лонги Нсимба — Мелани Соланге Крывои. Прогноз, ставки на матч(01.12.21)

Прогноз Ноэлли Лонги Нсимба — Мелани Соланге Крывои (01.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ноэлли Лонги Нсимба — Мелани Соланге Крывои 01.12.2021

01.12.2021 в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ноэлли Лонги Нсимба , а противостоять в этом поединке будет Мелани Соланге Крывои.



Теннисное противостояние Ноэлли Лонги Нсимба — Мелани Соланге Крывои пройдет 01.12.2021, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 18:30 по московскому времени. Хотя Ноэлли Лонги Нсимба и Мелани Соланге Крывои уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Мелани Соланге Крывои.



Ноэлли Лонги Нсимба — Мелани Соланге Крывои. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01.12.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Ноэлли Лонги Нсимба и Мелани Соланге Крывои. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ноэлли Лонги Нсимба имеет на своем счету три победы, Мелани Соланге Крывои может похвастаться четырьмя.

Ноэлли Лонги Нсимба

Этот турнир Ноэлли Лонги Нсимба проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ноэлли Лонги Нсимба может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ноэлли Лонги Нсимба однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ноэлли Лонги Нсимба имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ноэлли Лонги Нсимба левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ноэлли Лонги Нсимба хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Мелани Соланге Крывои

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мелани Соланге Крывоив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мелани Соланге Крывои играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мелани Соланге Крывои держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мелани Соланге Крывои демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мелани Соланге Крывои находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Ноэлли Лонги Нсимба — Мелани Соланге Крывои

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Ноэлли Лонги Нсимба — Мелани Соланге Крывои. Прогноз, ставки на матч(01.12.21)

Ноэлли Лонги Нсимба

На данном турнире Ноэлли Лонги Нсимба выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Ноэлли Лонги Нсимба выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Ноэлли Лонги Нсимба допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Ноэлли Лонги Нсимба особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Ноэлли Лонги Нсимба, это умение играть на травяных кортах.

Мелани Соланге Крывои

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Мелани Соланге Крывои хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Мелани Соланге Крывои никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Мелани Соланге Крывои сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Мелани Соланге Крывои всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ноэлли Лонги Нсимба — Мелани Соланге Крывои Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ноэлли Лонги Нсимба и Мелани Соланге Крывои начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ноэлли Лонги Нсимба и Мелани Соланге Крывои показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ноэлли Лонги Нсимба и Мелани Соланге Крывои провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ноэлли Лонги Нсимба и Мелани Соланге Крывои действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ноэлли Лонги Нсимба — Мелани Соланге Крывои: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ноэлли Лонги Нсимба и Мелани Соланге Крывои, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ноэлли Лонги Нсимба сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Мелани Соланге Крывои имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ноэлли Лонги Нсимба – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ноэлли Лонги Нсимба и Мелани Соланге Крывои на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ноэлли Лонги Нсимба — Мелани Соланге Крывои. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ноэлли Лонги Нсимба и Мелани Соланге Крывои букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ноэлли Лонги Нсимба и Мелани Соланге Крывои проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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