Прогноз Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Велкер/Каул (03 декабря), ставки и коэффициенты

Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Велкер/Каул. Прогноз, ставки на матч. ITF (03.12.21)

03-го декабря в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто , а противостоять в этом поединке будет Велкер/Каул.



Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 03-го декабря придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Велкер/Каул. По Москве данный поединок начнется в 00:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Велкер/Каул, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Велкер/Каул. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Велкер/Каул запланирован организаторами турнира на 03-го декабря, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 00:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и Велкер/Каул встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто имеет три победы при одном поражении.

Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто

В этом сезоне Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Велкер/Каул

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Велкер/Каулв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Велкер/Каул играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Велкер/Каул держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Велкер/Каул демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Велкер/Каул находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Велкер/Каул. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.12.21)

Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто

На данный момент Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Велкер/Каул

Этот сезон Велкер/Каул проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Велкер/Каул снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Велкер/Каул слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Велкер/Каул допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Велкер/Каул Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и Велкер/Каул аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и Велкер/Каул обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и Велкер/Каул постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Велкер/Каул: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и Велкер/Каул из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Велкер/Каул относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Велкер/Каул проводит второй или третий матч. А вот Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто — Велкер/Каул. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ксавье Лайднер/Феррейра Туркетто и Велкер/Каул, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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