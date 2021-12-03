Прогноз Вайдехи Чаудхари — Прaняла Ядлапалли (03 декабря), ставки и коэффициенты

Вайдехи Чаудхари — Прaняла Ядлапалли. Прогноз, ставки на матч. ITF (03.12.21)

03.12.2021 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вайдехи Чаудхари , а противостоять в этом поединке будет Прaняла Ядлапалли.



В 07:00 по Москве Вайдехи Чаудхари и Прaняла Ядлапалли выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 03.12.2021. Единственный раз Вайдехи Чаудхари и Прaняла Ядлапалли встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Вайдехи Чаудхари сейчас считается фаворитом.



Вайдехи Чаудхари — Прaняла Ядлапалли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 03.12.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Вайдехи Чаудхари — Прaняла Ядлапалли. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 07:00 по Москве, пока не начался поединок. Вайдехи Чаудхари и Прaняла Ядлапалли еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Вайдехи Чаудхари

На данный момент Вайдехи Чаудхари является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Вайдехи Чаудхари поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Вайдехи Чаудхари пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Вайдехи Чаудхари слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Вайдехи Чаудхари будет более тщательно готовиться к поединку.



Прaняла Ядлапалли

Прaняла Ядлапалли имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Прaняла Ядлапалли уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Прaняла Ядлапалли умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Прaняла Ядлапалли обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Прaняла Ядлапалли проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Вайдехи Чаудхари — Прaняла Ядлапалли

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Вайдехи Чаудхари и Прaняла Ядлапалли впервые будут встречаться между собой. Если Вайдехи Чаудхари уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Прaняла Ядлапалли пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Вайдехи Чаудхари демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Вайдехи Чаудхари – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Вайдехи Чаудхари — Прaняла Ядлапалли (03.12.2021), ставки и коэффициенты

Вайдехи Чаудхари

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вайдехи Чаудхари, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вайдехи Чаудхари уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вайдехи Чаудхари старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вайдехи Чаудхари, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вайдехи Чаудхари не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вайдехи Чаудхари все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вайдехи Чаудхари точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Прaняла Ядлапалли

В этом сезоне Прaняла Ядлапалли не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Прaняла Ядлапалли сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Прaняла Ядлапалли допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Прaняла Ядлапалли допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Прaняла Ядлапалли демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Вайдехи Чаудхари — Прaняла Ядлапалли Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вайдехи Чаудхари и Прaняла Ядлапалли. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вайдехи Чаудхари и Прaняла Ядлапалли встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вайдехи Чаудхари и Прaняла Ядлапалли довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вайдехи Чаудхари и Прaняла Ядлапалли подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вайдехи Чаудхари — Прaняла Ядлапалли: порядок побьёт класс

Вайдехи Чаудхари и Прaняла Ядлапалли которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вайдехи Чаудхари имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Прaняла Ядлапалли хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вайдехи Чаудхари. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Прaняла Ядлапалли умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вайдехи Чаудхари довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Прaняла Ядлапалли вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вайдехи Чаудхари.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вайдехи Чаудхари — Прaняла Ядлапалли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вайдехи Чаудхари и Прaняла Ядлапалли.



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