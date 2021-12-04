Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен): гости способны удивить фаворита

Прогноз Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) (05-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) (05-го декабря), ставки и коэффициенты

05-го декабря в 05:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб Медицин Хэт Раттлерс (жен) примет соперника по национальному первенству Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Медицин Хэт Раттлерс (жен) и Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен). Оно пройдет 05-го декабря, так что можно не сомневаться, что в 05:50 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) состоится 05-го декабря в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 05:50 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Медицин Хэт Раттлерс (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Медицин Хэт Раттлерс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Медицин Хэт Раттлерс (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Медицин Хэт Раттлерс (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Медицин Хэт Раттлерс (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен)

Главный тренер баскетбольного клуба Медицин Хэт Раттлерс (жен) пообещал, что 05-го декабря его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 05:50 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) (05-го декабря), ставки и коэффициенты

Медицин Хэт Раттлерс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Медицин Хэт Раттлерс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Медицин Хэт Раттлерс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Медицин Хэт Раттлерс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен), который должен пройти 05-го декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:50 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Медицин Хэт Раттлерс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Медицин Хэт Раттлерс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Медицин Хэт Раттлерс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Медицин Хэт Раттлерс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Медицин Хэт Раттлерс (жен) — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Медицин Хэт Раттлерс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Медицин Хэт Раттлерс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Медицин Хэт Раттлерс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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