Прогноз Юлиана Монрой — Джессика Хинохоса Гомес (09 декабря), ставки и коэффициенты

Юлиана Монрой — Джессика Хинохоса Гомес. Прогноз, ставки на матч (09.12.21)

09-го декабря 2021 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Юлиана Монрой , а противостоять в этом поединке будет Джессика Хинохоса Гомес.



Так как теннисный поединок Юлиана Монрой — Джессика Хинохоса Гомес пройдет уже 09-го декабря 2021 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Юлиана Монрой на тот момент намного сильнее, нежели Джессика Хинохоса Гомес.



Юлиана Монрой — Джессика Хинохоса Гомес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Юлиана Монрой имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го декабря 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Джессика Хинохоса Гомес. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Юлиана Монрой имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Юлиана Монрой

Юлиана Монрой, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Юлиана Монрой может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Юлиана Монрой входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Юлиана Монрой еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Юлиана Монрой сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Джессика Хинохоса Гомес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Джессика Хинохоса Гомес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Джессика Хинохоса Гомес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Джессика Хинохоса Гомес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Джессика Хинохоса Гомес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Джессика Хинохоса Гомес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Юлиана Монрой — Джессика Хинохоса Гомес

Юлиана Монрой и Джессика Хинохоса Гомес – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Юлиана Монрой — Джессика Хинохоса Гомес (09-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Юлиана Монрой

В этом сезоне Юлиана Монрой демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Юлиана Монрой уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Юлиана Монрой любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Юлиана Монрой часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Юлиана Монрой умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Джессика Хинохоса Гомес

В этом сезоне Джессика Хинохоса Гомес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Джессика Хинохоса Гомес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Джессика Хинохоса Гомес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Джессика Хинохоса Гомес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Джессика Хинохоса Гомес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Юлиана Монрой — Джессика Хинохоса Гомес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Юлиана Монрой и Джессика Хинохоса Гомес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Юлиана Монрой — Джессика Хинохоса Гомес: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Юлиана Монрой имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Юлиана Монрой и Джессика Хинохоса Гомес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джессика Хинохоса Гомес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Юлиана Монрой превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джессика Хинохоса Гомес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Юлиана Монрой гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юлиана Монрой — Джессика Хинохоса Гомес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Юлиана Монрой и Джессика Хинохоса Гомес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Юлиана Монрой и Джессика Хинохоса Гомес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-496410-diana-starovoytova-viktoriya-kulish-prognoz-professionala-na-tennis-09-12-21/