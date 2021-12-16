Прогноз Хави Матас Ортега — Стефанос Сакелларидис (16-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Хави Матас Ортега — Стефанос Сакелларидис. Прогноз, ставки на матч (16.12.21)

16-го декабря в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Хави Матас Ортега , а противостоять в этом поединке будет Стефанос Сакелларидис.



Так как теннисный поединок Хави Матас Ортега — Стефанос Сакелларидис пройдет уже 16-го декабря, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 13:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Хави Матас Ортега на тот момент намного сильнее, нежели Стефанос Сакелларидис.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хави Матас Ортега — Стефанос Сакелларидис:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 16-го декабря, ведь именно в этот день на корте встречаются Хави Матас Ортега и Стефанос Сакелларидис. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Хави Матас Ортега имеет на своем счету три победы, Стефанос Сакелларидис может похвастаться четырьмя.

Хави Матас Ортега

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Хави Матас Ортега находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Хави Матас Ортега является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Хави Матас Ортега умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Хави Матас Ортега обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Хави Матас Ортега может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Стефанос Сакелларидис

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Стефанос Сакелларидис на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Стефанос Сакелларидис демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Стефанос Сакелларидис имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Стефанос Сакелларидис намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Стефанос Сакелларидис не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Стефанос Сакелларидис будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Стефанос Сакелларидис и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Стефанос Сакелларидис умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

UTR Pro Tennis Series, Хави Матас Ортега — Стефанос Сакелларидис

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Хави Матас Ортега и Стефанос Сакелларидис. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Хави Матас Ортега и Стефанос Сакелларидис должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Хави Матас Ортега — Стефанос Сакелларидис. Прогноз, ставки на матч(16.12.21)

Хави Матас Ортега

К данному турниру Хави Матас Ортега подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Хави Матас Ортега находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Хави Матас Ортега не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Хави Матас Ортега старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Хави Матас Ортега демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Стефанос Сакелларидис

Выступать в зале Стефанос Сакелларидис не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Стефанос Сакелларидис старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Стефанос Сакелларидис принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Стефанос Сакелларидис демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Стефанос Сакелларидис даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Стефанос Сакелларидис хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Хави Матас Ортега — Стефанос Сакелларидис Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хави Матас Ортега и Стефанос Сакелларидис начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хави Матас Ортега и Стефанос Сакелларидис показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хави Матас Ортега и Стефанос Сакелларидис провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хави Матас Ортега и Стефанос Сакелларидис действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хави Матас Ортега — Стефанос Сакелларидис: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хави Матас Ортега имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хави Матас Ортега и Стефанос Сакелларидис отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Стефанос Сакелларидис в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хави Матас Ортега превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Стефанос Сакелларидис сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хави Матас Ортега гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хави Матас Ортега — Стефанос Сакелларидис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хави Матас Ортега и Стефанос Сакелларидис букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хави Матас Ортега и Стефанос Сакелларидис проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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