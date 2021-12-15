Прогноз Хаверманс/Шалекамп — Ван дер Хейден/Схаутен (16-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Хаверманс/Шалекамп — Ван дер Хейден/Схаутен. Прогноз, ставки на матч. ТеннисДирект НК (16.12.21)

16.12.2021 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ТеннисДирект НК, в котором на корт выйдут Хаверманс/Шалекамп , а противостоять в этом поединке будет Ван дер Хейден/Схаутен.



Буквально несколько дней назад Хаверманс/Шалекамп и Ван дер Хейден/Схаутен играли свои матчи, а теперь уже 16.12.2021 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 15:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Хаверманс/Шалекамп имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хаверманс/Шалекамп — Ван дер Хейден/Схаутен:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16.12.2021 откроет его противостояние Хаверманс/Шалекамп — Ван дер Хейден/Схаутен. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Хаверманс/Шалекамп и Ван дер Хейден/Схаутен отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ван дер Хейден/Схаутен может гордиться семью победами, а вот Хаверманс/Шалекамп имеет только пять выигранных встреч.

Хаверманс/Шалекамп

Этот турнир Хаверманс/Шалекамп проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Хаверманс/Шалекамп может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Хаверманс/Шалекамп однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Хаверманс/Шалекамп имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Хаверманс/Шалекамп левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Хаверманс/Шалекамп хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ван дер Хейден/Схаутен

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Ван дер Хейден/Схаутен имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Ван дер Хейден/Схаутен демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Ван дер Хейден/Схаутен не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Ван дер Хейден/Схаутен не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ТеннисДирект НК, Хаверманс/Шалекамп — Ван дер Хейден/Схаутен

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Хаверманс/Шалекамп и Ван дер Хейден/Схаутен являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Хаверманс/Шалекамп — Ван дер Хейден/Схаутен 16.12.2021

Хаверманс/Шалекамп

На данный момент Хаверманс/Шалекамп занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Хаверманс/Шалекамп снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Хаверманс/Шалекамп не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Хаверманс/Шалекамп не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Ван дер Хейден/Схаутен

Этот сезон Ван дер Хейден/Схаутен проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ван дер Хейден/Схаутен снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ван дер Хейден/Схаутен слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ван дер Хейден/Схаутен допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Хаверманс/Шалекамп — Ван дер Хейден/Схаутен Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хаверманс/Шалекамп и Ван дер Хейден/Схаутен начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хаверманс/Шалекамп и Ван дер Хейден/Схаутен показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хаверманс/Шалекамп и Ван дер Хейден/Схаутен провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хаверманс/Шалекамп и Ван дер Хейден/Схаутен действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хаверманс/Шалекамп — Ван дер Хейден/Схаутен: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хаверманс/Шалекамп имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хаверманс/Шалекамп и Ван дер Хейден/Схаутен отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ван дер Хейден/Схаутен в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хаверманс/Шалекамп превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ван дер Хейден/Схаутен сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хаверманс/Шалекамп гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хаверманс/Шалекамп — Ван дер Хейден/Схаутен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хаверманс/Шалекамп и Ван дер Хейден/Схаутен сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хаверманс/Шалекамп, и Ван дер Хейден/Схаутен будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-498025-kristoffer-solberg-savriyan-danilov-prognoz-i-stavki-ot-professionala-15-12-21/