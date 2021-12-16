Авейро/Диаз Альваренга — Дольдан/Дольдан. Прогноз, ставки на матч(16.12.21)

Прогноз Авейро/Диаз Альваренга — Дольдан/Дольдан (16-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Авейро/Диаз Альваренга — Дольдан/Дольдан 16-го декабря

16-го декабря в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Авейро/Диаз Альваренга , а противостоять в этом поединке будет Дольдан/Дольдан.



Авейро/Диаз Альваренга сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 16-го декабря придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Дольдан/Дольдан. По Москве данный поединок начнется в 20:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Дольдан/Дольдан, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Авейро/Диаз Альваренга — Дольдан/Дольдан:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 16-го декабря встречаются Авейро/Диаз Альваренга и Дольдан/Дольдан. Начало поединка запланировано на 20:30 по МСК. Авейро/Диаз Альваренга является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Авейро/Диаз Альваренга

Авейро/Диаз Альваренга отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Авейро/Диаз Альваренга проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Авейро/Диаз Альваренга проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Авейро/Диаз Альваренга играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Авейро/Диаз Альваренга больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Дольдан/Дольдан

Во взрослом туре Дольдан/Дольдан проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Дольдан/Дольдан пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Дольдан/Дольдан предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Дольдан/Дольдан еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Авейро/Диаз Альваренга и Дольдан/Дольдан – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Авейро/Диаз Альваренга — Дольдан/Дольдан. Прогноз, ставки на матч(16.12.21)

Авейро/Диаз Альваренга

На данном турнире Авейро/Диаз Альваренга выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Авейро/Диаз Альваренга выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Авейро/Диаз Альваренга допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Авейро/Диаз Альваренга особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Авейро/Диаз Альваренга, это умение играть на травяных кортах.

Дольдан/Дольдан

На этом турнире Дольдан/Дольдан играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Дольдан/Дольдан надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Дольдан/Дольдан находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Дольдан/Дольдан считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Авейро/Диаз Альваренга — Дольдан/Дольдан Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Авейро/Диаз Альваренга и Дольдан/Дольдан начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Авейро/Диаз Альваренга и Дольдан/Дольдан показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Авейро/Диаз Альваренга и Дольдан/Дольдан провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Авейро/Диаз Альваренга и Дольдан/Дольдан действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Авейро/Диаз Альваренга — Дольдан/Дольдан: соперники не будут долго запрягать

Авейро/Диаз Альваренга и Дольдан/Дольдан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Авейро/Диаз Альваренга имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дольдан/Дольдан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Авейро/Диаз Альваренга. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дольдан/Дольдан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Авейро/Диаз Альваренга довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дольдан/Дольдан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Авейро/Диаз Альваренга.

СЕГОДНЯ МАТЧ Авейро/Диаз Альваренга — Дольдан/Дольдан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Авейро/Диаз Альваренга и Дольдан/Дольдан букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Авейро/Диаз Альваренга и Дольдан/Дольдан проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-510176-stavki-na-match-martinoliveyra-matushevskipihler-prognoz-na-tennis-ot-16-12-21/