Чи-Ю Су — Джессика Хинохоса Гомес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.12.21)

Прогноз Чи-Ю Су — Джессика Хинохоса Гомес (16-го декабря), ставки и коэффициенты

Чи-Ю Су — Джессика Хинохоса Гомес (16 декабря), ставки и коэффициенты

16 декабря в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Чи-Ю Су , а противостоять в этом поединке будет Джессика Хинохоса Гомес.



Теннисное противостояние Чи-Ю Су — Джессика Хинохоса Гомес пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 16 декабря. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 20:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Чи-Ю Су является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Чи-Ю Су — Джессика Хинохоса Гомес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Чи-Ю Су — Джессика Хинохоса Гомес запланирован организаторами турнира на 16 декабря, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 20:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Чи-Ю Су и Джессика Хинохоса Гомес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Чи-Ю Су имеет три победы при одном поражении.

Чи-Ю Су

Так как Чи-Ю Су выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Чи-Ю Су снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Чи-Ю Су, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Чи-Ю Су чем-то удивить, пока не ясно.



Джессика Хинохоса Гомес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Джессика Хинохоса Гомес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Джессика Хинохоса Гомес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Джессика Хинохоса Гомес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Джессика Хинохоса Гомес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Джессика Хинохоса Гомес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Чи-Ю Су — Джессика Хинохоса Гомес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.12.21)

Чи-Ю Су

На этом турнире именно Чи-Ю Су может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Чи-Ю Су отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Чи-Ю Су еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Чи-Ю Су не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Джессика Хинохоса Гомес

Джессика Хинохоса Гомес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Джессика Хинохоса Гомес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Джессика Хинохоса Гомес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Джессика Хинохоса Гомес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Джессика Хинохоса Гомес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Чи-Ю Су — Джессика Хинохоса Гомес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Чи-Ю Су и Джессика Хинохоса Гомес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Чи-Ю Су — Джессика Хинохоса Гомес: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Чи-Ю Су имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Чи-Ю Су и Джессика Хинохоса Гомес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джессика Хинохоса Гомес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Чи-Ю Су превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джессика Хинохоса Гомес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Чи-Ю Су гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чи-Ю Су — Джессика Хинохоса Гомес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Чи-Ю Су и Джессика Хинохоса Гомес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Чи-Ю Су и для Джессика Хинохоса Гомес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-498394-prognozy-i-stavki-na-match-verlose-ebaa-17-12-21/