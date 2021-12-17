Прогноз Мартина Белен Ролдан Сантандер — Кадинс Брейс (17-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Мартина Белен Ролдан Сантандер — Кадинс Брейс. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.12.21)

17.12.2021 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мартина Белен Ролдан Сантандер , а противостоять в этом поединке будет Кадинс Брейс.



Буквально несколько дней назад Мартина Белен Ролдан Сантандер и Кадинс Брейс играли свои матчи, а теперь уже 17.12.2021 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Мартина Белен Ролдан Сантандер имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Мартина Белен Ролдан Сантандер — Кадинс Брейс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17.12.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Мартина Белен Ролдан Сантандер — Кадинс Брейс. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:00 по Москве, пока не начался поединок. Мартина Белен Ролдан Сантандер и Кадинс Брейс еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Мартина Белен Ролдан Сантандер

Этот турнир Мартина Белен Ролдан Сантандер проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Мартина Белен Ролдан Сантандер может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Мартина Белен Ролдан Сантандер однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Мартина Белен Ролдан Сантандер имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Мартина Белен Ролдан Сантандер левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Мартина Белен Ролдан Сантандер хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кадинс Брейс

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кадинс Брейсв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кадинс Брейс играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кадинс Брейс держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кадинс Брейс демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кадинс Брейс находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мартина Белен Ролдан Сантандер и Кадинс Брейс впервые будут встречаться между собой. Если Мартина Белен Ролдан Сантандер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кадинс Брейс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мартина Белен Ролдан Сантандер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мартина Белен Ролдан Сантандер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Мартина Белен Ролдан Сантандер — Кадинс Брейс 17.12.2021

Мартина Белен Ролдан Сантандер

Несмотря на внушительный возраст, Мартина Белен Ролдан Сантандер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Мартина Белен Ролдан Сантандер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Мартина Белен Ролдан Сантандер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Мартина Белен Ролдан Сантандер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Мартина Белен Ролдан Сантандер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кадинс Брейс

Кадинс Брейс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кадинс Брейс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кадинс Брейс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кадинс Брейс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кадинс Брейс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мартина Белен Ролдан Сантандер — Кадинс Брейс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мартина Белен Ролдан Сантандер и Кадинс Брейс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мартина Белен Ролдан Сантандер и Кадинс Брейс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мартина Белен Ролдан Сантандер и Кадинс Брейс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мартина Белен Ролдан Сантандер и Кадинс Брейс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мартина Белен Ролдан Сантандер — Кадинс Брейс: порядок побьёт класс

Мартина Белен Ролдан Сантандер и Кадинс Брейс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мартина Белен Ролдан Сантандер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кадинс Брейс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мартина Белен Ролдан Сантандер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кадинс Брейс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мартина Белен Ролдан Сантандер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кадинс Брейс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мартина Белен Ролдан Сантандер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мартина Белен Ролдан Сантандер — Кадинс Брейс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мартина Белен Ролдан Сантандер и Кадинс Брейс.



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