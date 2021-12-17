Прогноз Спартанс Дистрито Кэпитал — Суперсоникос де Миранда (18-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Спартанс Дистрито Кэпитал — Суперсоникос де Миранда. Прогноз, ставки на матч (18.12.21)

18 декабря в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Венесуэлы, в котором на своей площадке местный клуб Спартанс Дистрито Кэпитал примет соперника по национальному первенству Суперсоникос де Миранда.



В 02:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Спартанс Дистрито Кэпитал – Суперсоникос де Миранда, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 18 декабря, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Суперсоникос де Миранда.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Спартанс Дистрито Кэпитал — Суперсоникос де Миранда:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Спартанс Дистрито Кэпитал — Суперсоникос де Миранда, запланированное на 18 декабря. Поставить на матч можно будет до 02:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Суперсоникос де Миранда была еще пять лет назад.

Спартанс Дистрито Кэпитал

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Спартанс Дистрито Кэпитал переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Спартанс Дистрито Кэпитал больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Спартанс Дистрито Кэпитал еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Суперсоникос де Миранда

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Суперсоникос де Миранда на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Суперсоникос де Миранда пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Суперсоникос де Миранда и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Болельщики баскетбольного клуба Спартанс Дистрито Кэпитал собираются 18 декабря активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Суперсоникос де Миранда. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 02:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Спартанс Дистрито Кэпитал — Суперсоникос де Миранда 18 декабря

Спартанс Дистрито Кэпитал

Сейчас баскетбольный клуб Спартанс Дистрито Кэпитал демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Спартанс Дистрито Кэпитал играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Спартанс Дистрито Кэпитал вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Суперсоникос де Миранда

В прошлом месяце баскетбольный клуб Суперсоникос де Миранда играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Суперсоникос де Миранда надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Спартанс Дистрито Кэпитал — Суперсоникос де Миранда Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Спартанс Дистрито Кэпитал после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18 декабря сыграет матч против БК Суперсоникос де Миранда. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Спартанс Дистрито Кэпитал также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Спартанс Дистрито Кэпитал — Суперсоникос де Миранда: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Спартанс Дистрито Кэпитал подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Спартанс Дистрито Кэпитал и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Спартанс Дистрито Кэпитал еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Спартанс Дистрито Кэпитал сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Суперсоникос де Миранда полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Суперсоникос де Миранда может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Суперсоникос де Миранда выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Спартанс Дистрито Кэпитал — Суперсоникос де Миранда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Спартанс Дистрито Кэпитал является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Спартанс Дистрито Кэпитал проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Спартанс Дистрито Кэпитал нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Суперсоникос де Миранда не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Суперсоникос де Миранда уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Суперсоникос де Миранда очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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