Эндрахт Аальст (жен) — Стандард (жен): хозяева сыграют в свой футбол

Эндрахт Аальст (жен) — Стандард (жен): прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бельгии 18.12.21

«Эндрахт Аальст (жен)» – «Стандард (жен)». 18.12.21. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Эндрахт Аальст (жен) пообещали 18-го декабря 2021 года на своем поле взять реванш у ФК Стандард (жен) за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 18:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Эндрахт Аальст (жен) является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Команда Эндрахт Аальст (жен) и команда Стандард (жен), судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Эндрахт Аальст (жен) в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Эндрахт Аальст (жен) – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Эндрахт Аальст (жен) сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Эндрахт Аальст (жен). Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Эндрахт Аальст (жен) на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Эндрахт Аальст (жен) только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эндрахт Аальст (жен) — Стандард (жен):

В случае выигрыша футбольного клуба Эндрахт Аальст (жен) сыграет коэффициент 7.1, при победе ФК Стандард (жен) букмекеры выплатят выигрыш по ставкам на 1.34, а вероятность ничьи составляет 4.9.

Прогноз на матч Эндрахт Аальст (жен) – Стандард (жен) (Чемпионат Бельгии, матч национального перевентсва, воскресенье, 18-го декабря 2021 года):Футбольный клуб Эндрахт Аальст (жен) получил от букмекеров на свою победу котировку 7.1, а по коэффициенту 1.34 можно сделать ставку на выигрыш ФК Стандард (жен). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Эндрахт Аальст (жен) и команды Стандард (жен) наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Эндрахт Аальст (жен) – Стандард (жен) 18.12.21

18-го декабря 2021 года состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Эндрахт Аальст (жен) — Стандард (жен). Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 18:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Эндрахт Аальст (жен) и Стандард (жен) встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Эндрахт Аальст (жен) одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Эндрахт Аальст (жен) и команды Стандард (жен), который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Эндрахт Аальст (жен) и команда Стандард (жен) представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Эндрахт Аальст (жен) – Стандард (жен) (18-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Эндрахт Аальст (жен) и команды Стандард (жен) на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Эндрахт Аальст (жен) находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Стандард (жен) выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Стандард (жен), они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Эндрахт Аальст (жен), так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Эндрахт Аальст (жен) и команда Стандард (жен) не так часто задействуют фланги при атаках.

Эндрахт Аальст (жен)

Болельщики футбольного клуба Эндрахт Аальст (жен) уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Эндрахт Аальст (жен) вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Стандард (жен)

После того, как в футбольном клубе Стандард (жен) два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Стандард (жен) показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Стандард (жен) проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Эндрахт Аальст (жен) – Стандард (жен)

Для экспертов нашего ресурса предстоящий матч, в котором сыграют футболисты команды Эндрахт Аальст (жен) и команды Стандард (жен) был ожидаем. Мы давно ждали ответного матча между этими футбольными командами, так как у нас есть основания полагать, что победу в этом противостоянии отпразднуют гости. Отметим, что команда Эндрахт Аальст (жен) и команда Стандард (жен) уже решили свои задачи в чемпионате, оба футбольных клуба занимают комфортное место в середине турнирной таблицы, а это означает, что сейчас над ними не довлеет результат матч, и команды могут играть в свое удовольствие. В первом матче между этими командами победу одержали номинальные гости, а, учитывая статистику личных встреч между этими футбольными клубами, у наших экспертов есть все основания предполагать, что в этом матче победу одержат футболисты команды Стандард (жен). На это событие букмекеры предлагают хороший коэффициент, и мы рекомендуем рискнуть. Те бетторы, которые не любят рисковать, могут сделать ставку на то, что команда Стандард (жен) не проиграет в этом матче. Общий тотал голов, скорее всего, будет на больше, так как оба клуба играют в атакующем стиле, поэтому нас ждет интересный и динамичный матч с большим количеством опасных моментов. Нарушений правил и предупреждений не должно быть много, так как команды уже заканчивают сезон, да и матч этот принципиальным назвать никак нельзя. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на меньше, так как команда Эндрахт Аальст (жен) и команда Стандард (жен) не относятся к числу команд, которые подают много стандартов в этом чемпионате.

Матч закончится выигрышем Эндрахт Аальст (жен) — 7.1, ничья в матче — 4.9, матч закончится выигрышем Стандард (жен) — 1.34.



Эндрахт Аальст (жен) — Стандард (жен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Бельгии 18-го декабря 2021 года

Благодаря тому, что хозяева поля добились важных побед в прошлых турах, они смогли гарантировать себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому подходят к матчу с одним из лидеров чемпионата в отличном настроении. А вот команда Стандард (жен) пока не может похвастаться хорошими достижениями. Клуб, хоть и находится в числе претендентов на высокие места в чемпионате, пока не гарантировал себе участие в престижном клубном турнире на будущий сезон, а впереди у гостей непростой график, где соперниками будут непростые команды. Поэтому, менеджер гостей заявил, что его подопечные постараются сделать все возможное, чтобы добиться победы в матче с футболистами команды Стандард (жен). Несмотря на то, что в гости приезжает известный футбольный клуб, менеджер хозяев поля сообщил, что в ближайшем матче планирует сделать ставку на молодых футболистов. Из этого следует, что команда Эндрахт Аальст (жен) будет выступать в неоптимальном составе, поэтому наши эксперты рекомендуют делать ставку на победу команды Стандард (жен) в этом матче. Учитывая, что оба клуба играют в атакующий футбол, в этом матче мы ждем много забитых голов. Оба клуба умеют забить, об этом свидетельствует статистика команд в чемпионате и в матчах между собой. Так что, ставка на тотал больше голов в игре является оправданной. Еще симпатичной выглядит ставка на общий тотал желтых карточек и нарушений правил на меньше, так как команда Эндрахт Аальст (жен) и команда Стандард (жен) являются не грубыми командами, и в матчах между собой редко совершают много фолов и получают много карточек.

«Эндрахт Аальст (жен)»

Этот сезон футбольный клуб Эндрахт Аальст (жен) проводит на неплохом уровне, ведь получилось пройти групповой этап Лиги Чемпионов, а сейчас команда имеет отличные шансы на то, чтобы снова квалифицироваться в самый престижный европейский турнир. Хозяева идут третьими в чемпионате, но на две последние путевки в Лигу Чемпионов претендует сразу четыре команды, так что до конца сезона предстоит еще упорная борьба. На своем поле Эндрахт Аальст (жен) играет очень хорошо, так как поражений еще не было в этом сезоне, но ничьи все же случаются довольно часто. По количеству забитых мячей хозяева уступают только лидеру чемпионата, но оборона команды не самая надежная, что связано со слишком атакующим стилем футбольного клуба Эндрахт Аальст (жен). Сейчас хозяева находятся в хорошей форме, ведь в шести последних турах хоть и было неожиданное гостевое поражение от аутсайдера, но в остальных пяти матчах были уверенные победы. Левый вингер перебрал желтых карточек, так что вынужден пропустить этот поединок.



«Стандард (жен)»

Этим летом футбольный клуб Стандард (жен) провел громкую трансферную кампанию, так что болельщики ожидали высоких результатов. Но, сезон начался совершенно не так, как хотелось, ведь большинство матчей было проиграно, а главный тренер все равно пытался ввести в игру новичков, хотя они явно не улучшали игру команды. Такое упрямство стоило наставнику работы, так что быстро руководство гостей пригласило другого специалиста, обладающего не меньшим опытом в данной лиге. Он сразу же внес коррективы в состав, так что сейчас футбольный клуб Стандард (жен) уже является крепким середняком и не позволяет легко отбирать у себя очки. Из зоны вылета гости поднялись на десятую строчку, так что от вылета уже себя обезопасили, но побороться за квалификацию в Лигу Европы не получится, ведь из-за слабого начала сезона отставание от лидеров очень большое. Кроме того, сейчас у команды снова начался спад, так как в последних шести турах получилось набрать только четыре очка. А ведь серьезных проблем с составом у гостей нет.

Статистика и личные встречи

В последние годы эксперты нашего ресурса обращают внимание не только на доматчевые прогнозы, но и на прогнозирование лайв-ставок. Дело в том, что индустрия беттинга ежегодно развивается, и мы, если хотим стабильно зарабатывать, должны развиваться вместе с ней. Сейчас букмекеры стараются предлагать бетторам большой выбор ставок по ходу футбольных матчей. Если раньше это были ставки на исходы, то теперь букмекеры предлагают ставки на статистику: угловые, желтые карточки, фолы, офсайды и т.д. В наиболее ярких противостояниях, когда между собой встречаются лидеры чемпионата, букмекеры могут предложить еще больший объем основных и дополнительных ставок. Эксперты нашего ресурса стараются предугадывать, на какие матчи букмекеры могут предложить большой объем доматчевых ставок и ставок по ходу игры, это позволяет нам составлять более точные прогнозы, на основании которых любители футбола могут делать ставки даже по ходу матча. Причем, делать ставки по ходу матча гораздо более выгодно, так как, в зависимости от того, что происходит на футбольном поле, можно сделать ставку по более выгодному предложению. Матч команды Эндрахт Аальст (жен) и команды Стандард (жен), который прогнозируют наши эксперты – интересное противостояние, в котором примут участие клубы, удивившие в текущем сезоне многих любителей футбола. Мы постарались учесть все аспекты выступлений этих команд, чтобы предложить отличные прогнозы. Надеемся, что они помогут бетторам обыграть букмекеров.

«Эндрахт Аальст (жен)» — «Стандард (жен)»: кто фаворит грядущей встречи?

Эндрахт Аальст (жен) — Стандард (жен). Прогноз на футбол (18.12.21)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Эндрахт Аальст (жен) в матче с футболистами команды Стандард (жен). Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Эндрахт Аальст (жен) чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Эндрахт Аальст (жен) и команда Стандард (жен). Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Эндрахт Аальст (жен), и команда Стандард (жен) уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Эндрахт Аальст (жен) очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Эндрахт Аальст (жен) — Стандард (жен): хозяева сыграют в свой футбол

С появлением Интернета прогнозировать и наблюдать за футбольными матчами стало гораздо более удобно. Сейчас уже нет необходимости по старинке записывать результаты футбольных матчей в специальную тетрадку, а потом перелистывать ее в поиске важных записей. Сегодня достаточно открыть вкладку, зайти на специальную страницу, и можно не только посмотреть любой футбольный матч в записи, но и воспользоваться специализированным ресурсом, на котором поминутно расписаны все наиболее важные события, произошедшие в матче, не говоря уже о статистических показателях, как отдельной команды, так и отдельного футболиста. Информационные технологии существенно облегчают жизнь, помогают они и экспертам нашего ресурса, так как благодаря Интернету собирать и анализировать информацию стало в разу проще, хотя, времени на анализ и прогнозирование уходит примерно столько же, как и уходило, так как необходимо все тщательно обдумать и принять верное решение. В матче команды Эндрахт Аальст (жен) и команды Стандард (жен) наши эксперты долго не думали, так как все прогнозы казались очевидными, мы лишь воспользовались статистикой для выбора оптимальной ставки. Надеемся, что бетторам помогут наши прогнозы.

Спортивные прогнозисты уверены, что Эндрахт Аальст (жен) не испытает проблем в матче против ФК Стандард (жен), так что предлагают сделать ставку на фору хозяев поединка -2 гола.

Эндрахт Аальст (жен) – Стандард (жен): статистика и история личных встреч

Команда Эндрахт Аальст (жен) и команда Стандард (жен) относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Эндрахт Аальст (жен) и команды Стандард (жен) является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Эндрахт Аальст (жен) и команды Стандард (жен) выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.