Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз. Прогноз, ставки на матч(18.12.21)

Прогноз Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз (18 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз 18 декабря

18 декабря в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Западный Иллинойс Леатернекс примет соперника по национальному первенству Восточный Иллинойс Пэнтерз.



Болельщики баскетбольного клуба Западный Иллинойс Леатернекс очень любят матчи против БК Восточный Иллинойс Пэнтерз, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 18 декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 23:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Западный Иллинойс Леатернекс одержали три легкие победы.



Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 23:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз. Матч назначен на 18 декабря, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Западный Иллинойс Леатернекс

Сейчас баскетбольный клуб Западный Иллинойс Леатернекс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Западный Иллинойс Леатернекс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Западный Иллинойс Леатернекс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Восточный Иллинойс Пэнтерз

В составе баскетбольного клуба Восточный Иллинойс Пэнтерз нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Восточный Иллинойс Пэнтерз уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

На 18 декабря организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 23:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз. Прогноз, ставки на матч(18.12.21)

Западный Иллинойс Леатернекс

В этом сезоне баскетбольный клуб Западный Иллинойс Леатернекс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Западный Иллинойс Леатернекс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Восточный Иллинойс Пэнтерз

Два года назад баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз пройдет 18 декабря, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 23:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз: хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Западный Иллинойс Леатернекс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Западный Иллинойс Леатернекс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Восточный Иллинойс Пэнтерз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Западный Иллинойс Леатернекс — Восточный Иллинойс Пэнтерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Западный Иллинойс Леатернекс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Западный Иллинойс Леатернекс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Западный Иллинойс Леатернекс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Восточный Иллинойс Пэнтерз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Восточный Иллинойс Пэнтерз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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