Анастасия Куликова — Валентини Грамматикопулу. Прогноз, ставки на матч(22.12.21)

Прогноз Анастасия Куликова — Валентини Грамматикопулу (22.12.2021), ставки и коэффициенты

Анастасия Куликова — Валентини Грамматикопулу (22-го декабря), ставки и коэффициенты

22-го декабря в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Анастасия Куликова , а противостоять в этом поединке будет Валентини Грамматикопулу.



Буквально несколько дней назад Анастасия Куликова и Валентини Грамматикопулу играли свои матчи, а теперь уже 22-го декабря им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 04:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Анастасия Куликова имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Анастасия Куликова — Валентини Грамматикопулу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Анастасия Куликова — Валентини Грамматикопулу запланирован организаторами турнира на 22-го декабря, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 04:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Анастасия Куликова и Валентини Грамматикопулу встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Анастасия Куликова имеет три победы при одном поражении.

Анастасия Куликова

В этом сезоне Анастасия Куликова показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Анастасия Куликова играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Анастасия Куликова умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Анастасия Куликова и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Анастасия Куликова будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Анастасия Куликова чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Валентини Грамматикопулу

На этом турнире Валентини Грамматикопулу играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Валентини Грамматикопулу все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Валентини Грамматикопулу не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Валентини Грамматикопулу уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Валентини Грамматикопулу на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Валентини Грамматикопулу пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

WTA, Анастасия Куликова — Валентини Грамматикопулу

Анастасия Куликова и Валентини Грамматикопулу – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Анастасия Куликова — Валентини Грамматикопулу. Прогноз, ставки на матч(22.12.21)

Анастасия Куликова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Анастасия Куликова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Анастасия Куликова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Анастасия Куликова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Анастасия Куликова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Анастасия Куликова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Анастасия Куликова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Валентини Грамматикопулу

Этот сезон Валентини Грамматикопулу проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Валентини Грамматикопулу снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Валентини Грамматикопулу слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Валентини Грамматикопулу допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Анастасия Куликова — Валентини Грамматикопулу Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Анастасия Куликова и Валентини Грамматикопулу, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Анастасия Куликова и Валентини Грамматикопулу играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Анастасия Куликова, и Валентини Грамматикопулу неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Анастасия Куликова — Валентини Грамматикопулу: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Анастасия Куликова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Анастасия Куликова и Валентини Грамматикопулу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Валентини Грамматикопулу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Анастасия Куликова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Валентини Грамматикопулу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Анастасия Куликова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Куликова — Валентини Грамматикопулу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Анастасия Куликова и Валентини Грамматикопулу. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Анастасия Куликова и для Валентини Грамматикопулу, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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