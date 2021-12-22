Ницца — Сент-Этьен: команды сделают акцент на атаку

Ницца — Сент-Этьен прогноз профессионала 22.12.21

«Ницца» – «Сент-Этьен». 22.12.21. Прогноз и ставки на матч

Футбольный поединок Ницца — Сент-Этьен должен был пройти еще два месяца назад, но тогда его сыграть помешали плохие погодные условия. Организаторы чемпионата перенесли его на 22 декабря, так что теперь игроки команд все же выйдут на поле в 23:00 по Москве. В этом году команды не встречались, а в прошлом оба матча завершились с ничейным результатом. Если же брать всю историю противостояния, то в ней лучшие показатели имеет Сент-Этьен.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Ницца и Сент-Этьен, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Ницца сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Сент-Этьен прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Ницца и команда Сент-Этьен всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ницца — Сент-Этьен:

Коэффициент на победу гостей 2.845 является самым низким в футбольном матче Ницца — Сент-Этьен. На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 2.155, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 3.58.

Прогноз на матч Ницца – Сент-Этьен (Чемпионат Франции, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 декабря):Футбольный клуб Ницца получил от букмекеров на свою победу котировку 2.155, а по коэффициенту 2.845 можно сделать ставку на выигрыш ФК Сент-Этьен. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Ницца и команды Сент-Этьен нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Ницца и команда Сент-Этьен – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Ницца – Сент-Этьен 22.12.21

Футбольному клубу Ницца предстоит сыграть 22 декабря очень ответственный поединок, результат которого может существенно повлиять на чемпионскую гонку. В гости приезжают футболисты клуба Сент-Этьен, и уже известно, что в 23:00 по МСК стадион будет полностью заполнен, ведь болельщики раскупили все билеты, чтобы поддержать команду. Данная встреча для команд будет первой в рамках этого сезона, а в прошлом году они играли между собой дважды, и обменялись гостевыми победами.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Ницца и команда Сент-Этьен всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Ницца и команда Сент-Этьен – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Ницца и команда Сент-Этьен подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Ницца и командой Сент-Этьен всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Ницца – Сент-Этьен (22 декабря), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Ницца и команды Сент-Этьен на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Ницца находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Сент-Этьен выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Сент-Этьен, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Ницца, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Ницца и команда Сент-Этьен не так часто задействуют фланги при атаках.

Ницца

Болельщики футбольного клуба Ницца уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Ницца вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Сент-Этьен

После того, как в футбольном клубе Сент-Этьен два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Сент-Этьен показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Сент-Этьен проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Ницца – Сент-Этьен

Фаворитами наших экспертов в матче команды Ницца и команды Сент-Этьен являются хозяева поля. Даже, несмотря на то, что с турнирной точки зрения результат этого матча не будет иметь для команд серьезного значения, хозяева поля на несколько голов сильнее своих соперников. Вообще, если взглянуть на турнирное положение команды Ницца и команды Сент-Этьен, то фаворита в этом противостоянии можно определить невооруженным глазом, не используя специальные ресурсы или программы. Хозяева поля занимают место в верхней части турнирной таблицы, команда уже квалифицировалась в престижный клубный турнир. Гости расположились во второй части турнирной таблицы, и пусть команде не грозит вылет в низший дивизион, все равно команда Сент-Этьен в нынешнем сезоне, особенно в выездных матчах, демонстрирует не самые хорошие результаты. Поэтому, эксперты нашего ресурса солидарны с букмекерами, которые видят здесь фаворитами хозяев поля, и рекомендуют делать ставки на то, что команда Ницца победит своих соперников. Более рисковые бетторы могут сыграть фору хозяев поля, что тоже является неплохой ставкой на этот матч. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на больше, так как в родных стенах команда Ницца всегда играет очень остро, не останавливаясь после забитого мяча. А вот нарушений и желтых карточек в матче будет немного, в концовке чемпионата команды вряд ли будут играть грубо, так как никто из футболистов не хочет получить травму. Поэтому эти тоталы мы рекомендуем играть на меньше. Угловых оба клуба подают много, поэтому, наши эксперты полагают, что заявленный букмекерами общий тотал будут перебит.

По итогам матча будет зафиксирована ничья — 3.58, выиграет в игре Ницца — 2.155, выиграет в игре Сент-Этьен — 2.845.



Ницца — Сент-Этьен. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Франции 22 декабря

Команда Ницца в матче со своими соперниками – футболистами команды Сент-Этьен, должна приложить максимум усилий для того чтобы одержать победу. Напомним, что сейчас хозяева поля находятся в середине турнирной таблице, однако сохраняют отличные шансы на то, чтобы квалифицироваться в один из престижных клубных турниров по итогам сезона. Для этого клубу необходимо продемонстрировать достойные результаты в оставшихся матчах сезона. Гости уже потеряли турнирную мотивацию, команда уже точно остается в элитном дивизионе на будущий сезон, поэтому менеджер и футболисты могут считать свою задачу выполненной. Букмекеры предлагают незначительный коэффициент на победу команды Ницца, что делает клуб фаворитом этого противостояния. В победе хозяев поля нет сомнений и у наших экспертов, однако, мы думаем, что в этом матче команда Ницца победит крупно, поэтому предлагаем делать ставки на фору хозяев поля. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как команда Ницца в родных стенах всегда отличается результативностью, да и гостям вполне по силам наиграть на гол. Общий тотал угловых в матче стоит рассматривать от хозяев поля, фора, на наш взгляд, великовата, а вот индивидуальный тотал угловых команды Ницца можно заигрывать на больше. Фолов и предупреждений в этом матче не должно быть много, команды не являются грубиянами чемпионата, да и у гостей нет повода, чтобы часто нарушать правила. Так что, эти статистические параметры мы советуем играть на меньше.

«Ницца»

Еще перед стартом сезона было понятно, что футбольному клубу Ницца предстоит борьба за выживание, так как в межсезонье дебютант данного дивизиона не провел никаких существенных усилений команды. Старт чемпионата еще получился неплохим, но уже через месяц игра хозяева существенно ухудшилась, так что практически в каждом втором матче было поражение. Футбольный клуб Ницца начал постепенно опускаться в турнирной таблице, а на данный момент он уже находится на предпоследней строчке. Покинуть зону вылета очень просто, так как команда уступает лишь из-за худшей разницы по мячам, но с набором очков у хозяев сейчас проблемы, так как они не могут выиграть уже на протяжении восьми туров. И если вначале была серия из трех ничьих, то после нее последовало пять поражений подряд. В этой серии футбольный клуб Ницца забил лишь один гол, пропустив целых четырнадцать. У хозяев на этот поединок точно не выйдут два центральных защитника, но может пропустить игру еще и правый полузащитник.



«Сент-Этьен»

Главный тренер футбольного клуба Сент-Этьен выполнил задачу руководства, за один сезон вернув команду в высший дивизион, но обещания перед наставником президент не сдержал, так как в межсезонье не состоялось ни одного значительного трансфера, способного серьезно усилить состав. Так что, вместо того, чтобы включаться в борьбу за еврокубки, гости в этом сезоне постоянно обитают в нижней части турнирной таблицы, то приближаясь, то отдаляясь от зоны вылета. Сейчас футбольный клуб Сент-Этьен имеет преимущество над аутсайдерами только в два очка, так что очень важно не потерять стабильность, так как даже небольшой игровой кризис может переместить команду в опасную зону. На данный момент гости демонстрируют неплохую форму, ведь в последних шести турах было лишь одно поражение, да и то в гостях у лидера чемпионата. Левые защитник и полузащитник не смогут в этой игре помочь команде, так что гости будут испытывать проблемы на этом фланге.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда Ницца и команда Сент-Этьен, для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды Ницца и команды Сент-Этьен, необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды Ницца и команды Сент-Этьен – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«Ницца» — «Сент-Этьен»: кто фаворит грядущей встречи?

Ницца — Сент-Этьен. Прогноз на футбол (22.12.21)

Для команды Ницца матч с футболистами команды Сент-Этьен – отличная возможность набрать очки и избежать попадания в зону вылета. Сейчас, когда до окончания чемпионата осталось не так много туров, каждое очко для команд, занимающих вторую половину в турнирной таблице, является на вес золота, поэтому в матчах практически равных соперников, команды всеми силами стараются заработать баллы. Хозяева поля сейчас начали показывать неплохой футбол, как только запахло жаренным, и замаячила неприятная возможность оказаться в числе аутсайдеров, команда Ницца резко прибавила в игровом плане, что позволило клубу заработать важные очки. В принципе, команда Сент-Этьен уже решила свои задачи в чемпионате, и клуб давно обезопасил себя от зоны вылета. Так что, вполне справедливо, что хозяева поля идет фаворитами матча. Однако, наши эксперты все рекомендуют не рисковать, и в этой игре мы предлагаем сделать ставку на то, что хозяева поля не проиграют в этом матче. Мы думаем, что голов в игре будет забито мало, так как оба клуба предпочитают действовать в защитной манере, так что, общий тотал матча мы советуем играть на меньше. А вот нарушений и карточек должно быть предостаточно, так как игра будет проходить в центре поля с большим количеством мелких тактических фолов. Поэтому оба статистических параметра мы рассматриваем на больше. Что касается угловых, то здесь букмекеры выставили верный тотал. В принципе, можно дождаться начала матча, и тогда заиграть на меньше, в случае, если футболисты за первую половину матча подадут много стандартов, однако делать подобные ставки до матча мы бы не рекомендовали.

Ницца — Сент-Этьен: команды сделают акцент на атаку

Сегодня в СМИ и Интернете появилось огромное количество футбольных экспертов, которые могут предсказать исход любого футбольного матча, только услышав названия встречающихся команд. Наши эксперты скептически относятся к, подобного рода, предсказателям, так как мы отлично знаем, что такое прогнозирование – занимаемся этим не первый год. Мы понимаем, что, даже, использовав огромное количество источников независимой информации, тщательно проанализировав собранные данные и оценив все риски, нельзя быть до конца уверенным в прогнозе, так как фактор спорта, фактор игры, в любой момент может нарушить все прогнозы и предсказания. Не зря говорят, что ставки – это риск, так как спорт, спортивный дых, жажду победы – еще никто не отменял, и в любой момент, у любого, даже самого безнадежного аутсайдера, может открыться второе дыхание, и он победит фаворита, легкую победу которому предсказывали все статистические и прочие данные. Так что, ставки на исходы в футболе – не самый надежный источник заработка, лучше следовать нашим прогнозам и делать ставки на статистику. Здесь хотя бы нет третьего исхода, а на дистанции такие ставки принесут гарантированный плюс.

По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Ницца или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как Сент-Этьен сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.

Ницца – Сент-Этьен: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Ницца и команда Сент-Этьен являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.