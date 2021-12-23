Небраска Корнхаскерз — Кеннесо Стэйт Оулс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.12.21)

Прогноз Небраска Корнхаскерз — Кеннесо Стэйт Оулс (23.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Небраска Корнхаскерз — Кеннесо Стэйт Оулс 23 декабря

23 декабря в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Небраска Корнхаскерз примет соперника по национальному первенству Кеннесо Стэйт Оулс.



Баскетболисты клубов Небраска Корнхаскерз и Кеннесо Стэйт Оулс в 03:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 23 декабря. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Небраска Корнхаскерз одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Небраска Корнхаскерз также является лидером по количеству побед.



Небраска Корнхаскерз — Кеннесо Стэйт Оулс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Небраска Корнхаскерз намерены 23 декабря поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Кеннесо Стэйт Оулс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 03:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Небраска Корнхаскерз

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Небраска Корнхаскерз занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Кеннесо Стэйт Оулс

В составе баскетбольного клуба Кеннесо Стэйт Оулс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Кеннесо Стэйт Оулс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Небраска Корнхаскерз» — «Кеннесо Стэйт Оулс»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Небраска Корнхаскерз — Кеннесо Стэйт Оулс, запланированного на 23 декабря. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Небраска Корнхаскерз и Кеннесо Стэйт Оулс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Небраска Корнхаскерз.



Небраска Корнхаскерз — Кеннесо Стэйт Оулс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.12.21)

Небраска Корнхаскерз

Сейчас баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Небраска Корнхаскерз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Кеннесо Стэйт Оулс

В прошлом матче баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Кеннесо Стэйт Оулс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Небраска Корнхаскерз — Кеннесо Стэйт Оулс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Небраска Корнхаскерз — Кеннесо Стэйт Оулс пройдет 23 декабря, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Небраска Корнхаскерз — Кеннесо Стэйт Оулс: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Кеннесо Стэйт Оулс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Небраска Корнхаскерз — Кеннесо Стэйт Оулс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Небраска Корнхаскерз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Небраска Корнхаскерз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Кеннесо Стэйт Оулс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat3-500833-prognoz-na-match-anastasiya-abramovich-pavel-leonchik-ot-eksperta-23-12-21/