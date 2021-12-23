Аксион Джувенил Тиро и Гимназия — КА Тичино: гости способны удивить фаворита

Аксион Джувенил Тиро и Гимназия — КА Тичино: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 23.12.21

«Аксион Джувенил Тиро и Гимназия» – «КА Тичино». 23.12.21. Прогноз и ставки на матч

Так как до 23 декабря еще есть время, то футболисты клубов Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и КА Тичино успеют восстановить силы, чтобы подойти в оптимальной форме к очному противостоянию. На футбольном поле игроки команд появятся в 03:00 по московскому времени. Эта встреча для соперников будет уже третьей только в рамках этого сезона, и в предыдущих двух команды обменялись домашними победами. Если же брать всю статистику данного противостояния, то в ней лучшие результаты имеет Аксион Джувенил Тиро и Гимназия.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и КА Тичино, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда КА Тичино прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команда КА Тичино всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аксион Джувенил Тиро и Гимназия — КА Тичино:

Футбольный клуб Аксион Джувенил Тиро и Гимназия считается фаворитом данного противостояния, из-за чего букмекеры выставили на победу невысокий коэффициент 1.144. Гораздо больший коэффициент 17 получил футбольный клуб КА Тичино, а между ними находится котировка на ничью 6.

Прогноз на матч Аксион Джувенил Тиро и Гимназия – КА Тичино (Чемпионат Аргентины, матч национального перевентсва, воскресенье, 23 декабря):Футбольный клуб Аксион Джувенил Тиро и Гимназия получил от букмекеров на свою победу котировку 1.144, а по коэффициенту 17 можно сделать ставку на выигрыш ФК КА Тичино. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команда КА Тичино – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команды КА Тичино – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команды КА Тичино практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команда КА Тичино всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Аксион Джувенил Тиро и Гимназия – КА Тичино 23.12.21

Футбольный поединок Аксион Джувенил Тиро и Гимназия — КА Тичино был перенесен на 23 декабря, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 03:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и КА Тичино играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команда КА Тичино всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команда КА Тичино – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команда КА Тичино подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и командой КА Тичино всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Аксион Джувенил Тиро и Гимназия – КА Тичино (23 декабря), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команды КА Тичино – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда КА Тичино – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды КА Тичино не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Аксион Джувенил Тиро и Гимназия

В межсезонье руководство футбольного клуба Аксион Джувенил Тиро и Гимназия не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Аксион Джувенил Тиро и Гимназия был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Аксион Джувенил Тиро и Гимназия может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

КА Тичино

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб КА Тичино пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб КА Тичино сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК КА Тичино пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Аксион Джувенил Тиро и Гимназия – КА Тичино

Интересный матч ожидает всех любителей футбола. Команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия будет противостоять футболистам команды КА Тичино. Наши эксперты солидарны с букмекерами в том, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья. В текущем сезоне оба клуба уже решили все свои задачи в турнирной таблице, а это означает, что сейчас команды могут во всю использовать молодых футболистов. В первом круге между этими клубами была зафиксирована ничья. Вообще, команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команда КА Тичино в нынешнем сезоне являются одними из лидеров по количеству ничейных результатов. Если взглянуть на результаты личных встреч между этими футбольными клубами, то можно увидеть, что чаще всего команды расходились миром. В принципе, несмотря на то, что коэффициент на ничейный исход этого матча уже порядком просел, наши эксперты все равно рекомендуют делать ставки на то, что в этом матче будет ничья. Относительно общего тотала матча, то здесь мы пока не можем прийти к единому мнению. Однако, среди прочих, нам понравилась ставка на то, что в матче команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команды КА Тичино обе команды забьют гол. Если исходить от того, что в матче будет ничья, то вряд ли команды, которые уже решили свои задачи в турнирной таблице, оставят болельщиков без забитых голов, следовательно, если будет ничья, то она будет результативной. Общий тотал нарушений и предупреждений мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды будут грубить в матче, результат которого не окажет серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице.

В матче будет зафиксирована ничья — 6, победителем матча будет Аксион Джувенил Тиро и Гимназия — 1.144, победителем матча будет КА Тичино — 17.



Аксион Джувенил Тиро и Гимназия — КА Тичино. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Аргентины 23 декабря

Нашим экспертам пришлось приложить немало усилий для того чтобы выбрать интересные ставки на матч команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команды КА Тичино. Оба клуба сейчас идут, как говорится, ноздря в ноздрю в чемпионате, а это означает, что борьба между ними в очном матче будет очень напряженной. Первое, что бросается в глаза, это ставки на пенальти и удаление. В составах обеих команд достаточно футболистов, чьи нервы могут не выдержать в ответственный момент игры. Кстати, арбитр, который будет обслуживать матч, под стать самому противостоянию, этого рефери назначают, только на самые ответственные матчи, так как он не пасует перед трудностями и готов взять на себя ответственность при принятии судьбоносных решений. Относительно фаворита этого противостояния. Симпатии и статистика говорят о том, что наиболее вероятным исходом этого матча будет ничья, тем более, что в первом матче нынешнего сезона между этими клубами был зафиксирован ничейный результат. С того матча в игре команд не произошло существенных изменений, следовательно, ничья станет закономерным итогом этого противостояния. Конечно, те бетторы, кто не привык рисковать в ставках, могут взять производные ставки, к примеру, не проигрыш хозяев поля или гостей. Общий тотал матча, скорее всего, командам пробить не удастся, так как и одна, и другая команды обладают хорошей защитой. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, поэтому тотал этих параметров мы рекомендуем заиграть на больше. Еще нашим экспертам понравился общий тотал угловых на больше. Оба клуба много атакуют, причем атаки преимущественно проводят через фланги, а общий тотал угловых букмекеры предлагают небольшой, явно есть смысл попробовать заиграть.

«Аксион Джувенил Тиро и Гимназия»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Аксион Джувенил Тиро и Гимназия было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Аксион Джувенил Тиро и Гимназия в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Аксион Джувенил Тиро и Гимназия неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«КА Тичино»

Именно в футбольном клубе КА Тичино впервые в этом сезоне произошла тренерская отставка. Это было уже после шестого тура, а причиной увольнения наставника стало пять поражений. Руководство пригласило иностранного специалиста, который быстро взбодрил игроков и заставил их демонстрировать большую самоотдачу на футбольном поле. Поражений стало намного меньше, что позволило выбраться из опасной зоны, а сейчас команда даже находится на восьмой строчке. Правда, повторить достижения прошлых лет не получится, так как до зоны еврокубков слишком большое расстояние. Усложняет положение гостей еще и ситуация с двумя ключевыми игроками, которые на протяжении всего сезона требуют трансфер, не демонстрируя прежнего уровня игры. После четырех поражений подряд гости в пяти турах проиграли лишь однажды, одержав две победы и два раза сыграв вничью. Не поможет гостям травмированный атакующий полузащитник, но не ясно, сумели ли восстановиться правый и левый защитники.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты пришли к мнению, что в противостоянии команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команды КА Тичино букмекеры несколько неверно выставили коэффициенты на фаворита матча. Победа хозяев поля в этом матче должна быть оценена небольшим коэффициентом, а букмекеры предлагают довольно-таки высокий коэффициенты на победу команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия. Видимо, это связано с тем, что букмекеры все еще считают, что команда КА Тичино планирует квалифицироваться в престижные клубные турниры по итогам текущего сезона. Однако нашим экспертам удалось найти интересную информацию, из которой следует, что руководство гостей не ставило перед своими подопечными задачи попадать в число лидеров турнирной таблицы. В команде отдают себе отчет, что борьба одновременно на нескольких фронтах клубу не выгодна. Скорее всего, в оставшихся матчах команда КА Тичино постарается избежать попадания на высокие места в турнирной таблице. Следовательно, команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия – явный фаворит этого противостояния. Но, это всего лишь предположения наших экспертов, которые основаны на информации, полученной из официальных источников, близких к команде. Помимо ставок на основной исход матча, мы предлагаем хорошие прогнозы на статистику, выбранные на основании анализа выступлений команд между собой, а также выступлений команд в текущем сезоне. Полный прогноз на матч команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команды КА Тичино можно найти ниже, надеемся, что он позволит обыграть букмекера.

«Аксион Джувенил Тиро и Гимназия» — «КА Тичино»: кто фаворит грядущей встречи?

Аксион Джувенил Тиро и Гимназия — КА Тичино. Прогноз на футбол (23.12.21)

Наши эксперты неоднократно говорили о том, что команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия в нынешнем сезоне является образцом футбольной машины, способной обыграть любой клуб, независимо от званий и титулов. Поэтому противостояние команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команды КА Тичино вызвало такой ажиотаж не только в СМИ, но и среди любителей футбола и футбольных болельщиков. Оба клуба проводят один из лучших сезонов, однако, если для гостей выступления на высоком уровне являются делом привычным, то хозяева поля впервые выдают такие отличные результаты. Естественно, команда КА Тичино является фаворитом этого противостояния, однако наши эксперты рекомендуют делать ставки на плюсовой гандикап хозяев поля, а самые отчаянные бетторы могут делать ставки на то, что команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия не проиграет в этом матче или вообще победит. Потенциал у хозяев поля просто сумасшедший, поэтому мы с нетерпением ждем начала этого противостояния. Общий тотал голов в матче просто необходимо играть на больше, так как между собой встретятся лучшие атаки чемпионата, и не только общий тотал голов на больше, но и индивидуальный тотал голов каждого клуба тоже на больше. Угловые: команды подают их много, причем, каждый из соперников может перебить индивидуальный тотал угловых, предложенный букмекерами, поэтому этот параметр мы рекомендуем играть на больше. А вот фолы и желтые карточки мы советуем пропустить, так как в этом матче непонятно, как будут вести себя команды. Стоит сказать, что по статистике команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команда КА Тичино не относятся к грубиянам чемпионата, однако в таком противостоянии может случиться всякое, поэтому мы советуем пропустить эти ставки.

Аксион Джувенил Тиро и Гимназия — КА Тичино: гости способны удивить фаворита

Несколько лет назад футбол был более прогнозирован, команды демонстрировали стабильные результаты, а прогнозировать статистику было совсем легко. Однако все течет и все меняется, меняемся мы, меняется и футбол. Сегодня эта игра становится более динамичной, команды предпочитают более активно действовать у чужих ворот, не выстраивая глубоко эшелонированную оборону у собственной штрафной площадки. Времена игры на удержание нужного результата проходят. Тем не менее, новые времена, с молодыми тренерами и молодыми талантливыми футболистами, не менее интересны. Теперь в моде атакующий футбол, с большим количеством ударов и забитых голов, когда стадион ревет от восторга, а один футболист может забивать пять раз в ворота своих соперников, и это уже никого не удивляет. Изменения пошли на пользу этой игры. Наши эксперты надеются, что и в будущем футбол будет только прогрессировать, а наши прогнозы при этом будут оставаться такими же четкими, и будут также стабильно приносить прибыль. Всем удачи!

По мнению спортивных экспертов, в футбольном поединке Аксион Джувенил Тиро и Гимназия — КА Тичино победа хозяев является самым очевидным исходом, так что на него можно смело делать ставку.

Аксион Джувенил Тиро и Гимназия – КА Тичино: статистика и история личных встреч

Команда Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команда КА Тичино относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команды КА Тичино является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Аксион Джувенил Тиро и Гимназия и команды КА Тичино выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.