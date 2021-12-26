Прогноз Якоб Буллард — Гильерме Войцеховски Осорио (26.12.2021), ставки и коэффициенты

Якоб Буллард — Гильерме Войцеховски Осорио. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (26.12.21)

26-го декабря 2021 года в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Якоб Буллард , а противостоять в этом поединке будет Гильерме Войцеховски Осорио.



Якоб Буллард считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Гильерме Войцеховски Осорио 26-го декабря 2021 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 23:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Якоб Буллард — Гильерме Войцеховски Осорио:

В 23:30 по Москве Якоб Буллард выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Гильерме Войцеховски Осорио. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 26-го декабря 2021 года. Якоб Буллард не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Якоб Буллард

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Якоб Буллард находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Якоб Буллард является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Якоб Буллард умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Якоб Буллард обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Якоб Буллард может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гильерме Войцеховски Осорио

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гильерме Войцеховски Осорио на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гильерме Войцеховски Осорио демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гильерме Войцеховски Осорио имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гильерме Войцеховски Осорио намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гильерме Войцеховски Осорио не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гильерме Войцеховски Осорио будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гильерме Войцеховски Осорио и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гильерме Войцеховски Осорио умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Якоб Буллард и Гильерме Войцеховски Осорио впервые будут встречаться между собой. Если Якоб Буллард уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гильерме Войцеховски Осорио пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Якоб Буллард демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Якоб Буллард – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Якоб Буллард — Гильерме Войцеховски Осорио. Прогноз, ставки на матч(26.12.21)

Якоб Буллард

Якоб Буллард не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Якоб Буллард любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Якоб Буллард умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Якоб Буллард не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Якоб Буллард умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Гильерме Войцеховски Осорио

Выступать в зале Гильерме Войцеховски Осорио не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гильерме Войцеховски Осорио старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гильерме Войцеховски Осорио принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гильерме Войцеховски Осорио демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гильерме Войцеховски Осорио даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гильерме Войцеховски Осорио хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Якоб Буллард — Гильерме Войцеховски Осорио Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Якоб Буллард и Гильерме Войцеховски Осорио. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Якоб Буллард и Гильерме Войцеховски Осорио встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Якоб Буллард и Гильерме Войцеховски Осорио довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Якоб Буллард и Гильерме Войцеховски Осорио подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Якоб Буллард — Гильерме Войцеховски Осорио: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Якоб Буллард имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Якоб Буллард и Гильерме Войцеховски Осорио отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гильерме Войцеховски Осорио в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Якоб Буллард превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гильерме Войцеховски Осорио сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Якоб Буллард гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Якоб Буллард — Гильерме Войцеховски Осорио. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Якоб Буллард и Гильерме Войцеховски Осорио сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Якоб Буллард, и Гильерме Войцеховски Осорио будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-501859-prognoz-na-match-zenit-kazan-dinamo-moskva-26-12-21/