Абдеррахман/Юньчаокэтэ — Бен Абденниби/Конов: в ожидании «эйсов»

Прогноз Абдеррахман/Юньчаокэтэ — Бен Абденниби/Конов (28-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Абдеррахман/Юньчаокэтэ — Бен Абденниби/Конов 28-го декабря

28-го декабря в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Абдеррахман/Юньчаокэтэ , а противостоять в этом поединке будет Бен Абденниби/Конов.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 28-го декабря, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Абдеррахман/Юньчаокэтэ — Бен Абденниби/Конов. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Абдеррахман/Юньчаокэтэ, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Абдеррахман/Юньчаокэтэ — Бен Абденниби/Конов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:00 по Москве Абдеррахман/Юньчаокэтэ выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Бен Абденниби/Конов. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 28-го декабря. Абдеррахман/Юньчаокэтэ не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Абдеррахман/Юньчаокэтэ

Так как Абдеррахман/Юньчаокэтэ выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Абдеррахман/Юньчаокэтэ снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Абдеррахман/Юньчаокэтэ, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Абдеррахман/Юньчаокэтэ чем-то удивить, пока не ясно.



Бен Абденниби/Конов

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бен Абденниби/Конов на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бен Абденниби/Конов демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бен Абденниби/Конов имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бен Абденниби/Конов намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бен Абденниби/Конов не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бен Абденниби/Конов будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бен Абденниби/Конов и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бен Абденниби/Конов умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Абдеррахман/Юньчаокэтэ и Бен Абденниби/Конов являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Абдеррахман/Юньчаокэтэ — Бен Абденниби/Конов 28-го декабря

Абдеррахман/Юньчаокэтэ

На этом турнире именно Абдеррахман/Юньчаокэтэ может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Абдеррахман/Юньчаокэтэ отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Абдеррахман/Юньчаокэтэ еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Абдеррахман/Юньчаокэтэ не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Бен Абденниби/Конов

Бен Абденниби/Конов лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бен Абденниби/Конов играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бен Абденниби/Конов начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бен Абденниби/Конов выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бен Абденниби/Конов сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Абдеррахман/Юньчаокэтэ — Бен Абденниби/Конов Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Абдеррахман/Юньчаокэтэ и Бен Абденниби/Конов аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Абдеррахман/Юньчаокэтэ и Бен Абденниби/Конов обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Абдеррахман/Юньчаокэтэ и Бен Абденниби/Конов постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Абдеррахман/Юньчаокэтэ — Бен Абденниби/Конов: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Абдеррахман/Юньчаокэтэ имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Абдеррахман/Юньчаокэтэ и Бен Абденниби/Конов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бен Абденниби/Конов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Абдеррахман/Юньчаокэтэ превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бен Абденниби/Конов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Абдеррахман/Юньчаокэтэ гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Абдеррахман/Юньчаокэтэ — Бен Абденниби/Конов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Абдеррахман/Юньчаокэтэ и Бен Абденниби/Конов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Абдеррахман/Юньчаокэтэ и Бен Абденниби/Конов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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