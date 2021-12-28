Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио (29-го декабря), ставки и коэффициенты

Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио (29-го декабря), ставки и коэффициенты

29-го декабря в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Уго Хасимото , а противостоять в этом поединке будет Гильерме Войцеховски Осорио.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио можно будет вплоть до 00:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 29-го декабря. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Уго Хасимото и Гильерме Войцеховски Осорио еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

29-го декабря пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 00:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Гильерме Войцеховски Осорио, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Гильерме Войцеховски Осорио выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Уго Хасимото

Болельщики ожидали, что на этом турнире Уго Хасимото продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Уго Хасимото в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Уго Хасимото сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Уго Хасимото немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Гильерме Войцеховски Осорио

Во взрослом туре Гильерме Войцеховски Осорио проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Гильерме Войцеховски Осорио пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Гильерме Войцеховски Осорио предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Гильерме Войцеховски Осорио еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

UTR Pro Tennis Series, Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Уго Хасимото и Гильерме Войцеховски Осорио. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Уго Хасимото и Гильерме Войцеховски Осорио в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Уго Хасимото и Гильерме Войцеховски Осорио имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио 29-го декабря

Уго Хасимото

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Уго Хасимото, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Уго Хасимото уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Уго Хасимото старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Уго Хасимото, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Уго Хасимото не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Уго Хасимото все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Уго Хасимото точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гильерме Войцеховски Осорио

На этом турнире Гильерме Войцеховски Осорио играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гильерме Войцеховски Осорио какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гильерме Войцеховски Осорио уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гильерме Войцеховски Осорио много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гильерме Войцеховски Осорио сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гильерме Войцеховски Осорио не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Уго Хасимото и Гильерме Войцеховски Осорио, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Уго Хасимото и Гильерме Войцеховски Осорио играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Уго Хасимото, и Гильерме Войцеховски Осорио неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Уго Хасимото имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Уго Хасимото и Гильерме Войцеховски Осорио отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гильерме Войцеховски Осорио в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Уго Хасимото превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гильерме Войцеховски Осорио сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Уго Хасимото гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уго Хасимото — Гильерме Войцеховски Осорио. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Уго Хасимото и Гильерме Войцеховски Осорио. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Уго Хасимото и для Гильерме Войцеховски Осорио, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-502506-prognoz-na-match-grodno-minsk-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-29-12-21/