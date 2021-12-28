Прогноз Сейнт-Мэрис Гэлз — Йель Буллдогз (29 декабря), ставки и коэффициенты

Сейнт-Мэрис Гэлз — Йель Буллдогз. Прогноз, ставки на матч (29.12.21)

29 декабря в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз примет соперника по национальному первенству Йель Буллдогз.



Главный тренер баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 29 декабря хозяевам предстоит у себя дома принимать Йель Буллдогз. Игра, которая начнется в 06:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Сейнт-Мэрис Гэлз — Йель Буллдогз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Сейнт-Мэрис Гэлз и Йель Буллдогз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 29 декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Йель Буллдогз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Сейнт-Мэрис Гэлз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Сейнт-Мэрис Гэлз

В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Сейнт-Мэрис Гэлз нет более травмированных игроков основы.



Йель Буллдогз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Йель Буллдогз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Йель Буллдогз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Йель Буллдогз травмированы только игроки глубокого резерва.

«Сейнт-Мэрис Гэлз» — «Йель Буллдогз»: прогноз автора

На 29 декабря в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сейнт-Мэрис Гэлз — Йель Буллдогз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 06:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Йель Буллдогз удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Сейнт-Мэрис Гэлз — Йель Буллдогз 29 декабря

Сейнт-Мэрис Гэлз

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Йель Буллдогз

После того, как баскетбольный клуб Йель Буллдогз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Йель Буллдогз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Йель Буллдогз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Сейнт-Мэрис Гэлз — Йель Буллдогз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сейнт-Мэрис Гэлз — Йель Буллдогз, который должен пройти 29 декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сейнт-Мэрис Гэлз — Йель Буллдогз: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Йель Буллдогз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Йель Буллдогз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Йель Буллдогз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сейнт-Мэрис Гэлз — Йель Буллдогз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Сейнт-Мэрис Гэлз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Йель Буллдогз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Йель Буллдогз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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