Бхасин/Раджмохан — Куламбаева/Марцинкевич: в ожидании «эйсов»

Прогноз Бхасин/Раджмохан — Куламбаева/Марцинкевич (29.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бхасин/Раджмохан — Куламбаева/Марцинкевич 29-го декабря 2021 года

29-го декабря 2021 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бхасин/Раджмохан , а противостоять в этом поединке будет Куламбаева/Марцинкевич.



Так как Бхасин/Раджмохан в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Куламбаева/Марцинкевич, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 29-го декабря 2021 года. Но, доказать обратное Бхасин/Раджмохан все же сможет в 09:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Бхасин/Раджмохан — Куламбаева/Марцинкевич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бхасин/Раджмохан имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 29-го декабря 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Куламбаева/Марцинкевич. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 09:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бхасин/Раджмохан имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бхасин/Раджмохан

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бхасин/Раджмохан находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бхасин/Раджмохан является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бхасин/Раджмохан умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бхасин/Раджмохан обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бхасин/Раджмохан может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Куламбаева/Марцинкевич

Во взрослом туре Куламбаева/Марцинкевич проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Куламбаева/Марцинкевич пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Куламбаева/Марцинкевич предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Куламбаева/Марцинкевич еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Бхасин/Раджмохан — Куламбаева/Марцинкевич. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бхасин/Раджмохан и Куламбаева/Марцинкевич являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Бхасин/Раджмохан — Куламбаева/Марцинкевич (29-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Бхасин/Раджмохан

На данный момент Бхасин/Раджмохан занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Бхасин/Раджмохан снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Бхасин/Раджмохан не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Бхасин/Раджмохан не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Куламбаева/Марцинкевич

Этот сезон Куламбаева/Марцинкевич проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Куламбаева/Марцинкевич снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Куламбаева/Марцинкевич слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Куламбаева/Марцинкевич допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Бхасин/Раджмохан — Куламбаева/Марцинкевич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бхасин/Раджмохан и Куламбаева/Марцинкевич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бхасин/Раджмохан и Куламбаева/Марцинкевич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бхасин/Раджмохан и Куламбаева/Марцинкевич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бхасин/Раджмохан и Куламбаева/Марцинкевич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бхасин/Раджмохан — Куламбаева/Марцинкевич: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бхасин/Раджмохан имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бхасин/Раджмохан и Куламбаева/Марцинкевич отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Куламбаева/Марцинкевич в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бхасин/Раджмохан превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Куламбаева/Марцинкевич сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бхасин/Раджмохан гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бхасин/Раджмохан — Куламбаева/Марцинкевич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бхасин/Раджмохан и Куламбаева/Марцинкевич.



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