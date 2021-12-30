Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.12.21)

Прогноз Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен) (30 декабря), ставки и коэффициенты

Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен) (30-го декабря), ставки и коэффициенты

30-го декабря в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Израиля, в котором на своей площадке местный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) примет соперника по национальному первенству Хапоэль Петах Тиква (жен).



30-го декабря состоится баскетбольный матч Маккаби Рамат Ган (жен) – Хапоэль Петах Тиква (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 20:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен), запланированное на 30-го декабря. Поставить на матч можно будет до 20:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Хапоэль Петах Тиква (жен) была еще пять лет назад.

Маккаби Рамат Ган (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Маккаби Рамат Ган (жен) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Хапоэль Петах Тиква (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Хапоэль Петах Тиква (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Хапоэль Петах Тиква (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Хапоэль Петах Тиква (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Израиля, Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен)

Вплоть до 30-го декабря включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен). А так как начало встречи в 20:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.12.21)

Маккаби Рамат Ган (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Маккаби Рамат Ган (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Маккаби Рамат Ган (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Хапоэль Петах Тиква (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хапоэль Петах Тиква (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хапоэль Петах Тиква (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хапоэль Петах Тиква (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 30-го декабря сыграет матч против БК Хапоэль Петах Тиква (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Маккаби Рамат Ган (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен): снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Маккаби Рамат Ган (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Хапоэль Петах Тиква (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Хапоэль Петах Тиква (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Хапоэль Петах Тиква (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маккаби Рамат Ган (жен) — Хапоэль Петах Тиква (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Маккаби Рамат Ган (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Маккаби Рамат Ган (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Хапоэль Петах Тиква (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Хапоэль Петах Тиква (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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