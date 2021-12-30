Луизиана Монро Уорхокс (жен) — Техас Стэйт Бобкэтс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.12.21)

Прогноз Луизиана Монро Уорхокс (жен) — Техас Стэйт Бобкэтс (жен) (31 декабря), ставки и коэффициенты

Луизиана Монро Уорхокс (жен) — Техас Стэйт Бобкэтс (жен) (31 декабря), ставки и коэффициенты

31 декабря в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Луизиана Монро Уорхокс (жен) примет соперника по национальному первенству Техас Стэйт Бобкэтс (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Луизиана Монро Уорхокс (жен) и Техас Стэйт Бобкэтс (жен). Оно пройдет 31 декабря, так что можно не сомневаться, что в 03:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Луизиана Монро Уорхокс (жен) — Техас Стэйт Бобкэтс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс (жен) проводит на своей площадке, и 31 декабря хозяевам предстоит матч против игроков клуба Техас Стэйт Бобкэтс (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Луизиана Монро Уорхокс (жен), а один раз сильнее были игроки БК Техас Стэйт Бобкэтс (жен).

Луизиана Монро Уорхокс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Луизиана Монро Уорхокс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Техас Стэйт Бобкэтс (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Техас Стэйт Бобкэтс (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Техас Стэйт Бобкэтс (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Луизиана Монро Уорхокс (жен)» — «Техас Стэйт Бобкэтс (жен)»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Луизиана Монро Уорхокс (жен) — Техас Стэйт Бобкэтс (жен), который организаторы собираются провести 31 декабря. По московскому времени начало данной игры будет в 03:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс (жен).



Луизиана Монро Уорхокс (жен) — Техас Стэйт Бобкэтс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.12.21)

Луизиана Монро Уорхокс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Техас Стэйт Бобкэтс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Техас Стэйт Бобкэтс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Луизиана Монро Уорхокс (жен) — Техас Стэйт Бобкэтс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Луизиана Монро Уорхокс (жен) — Техас Стэйт Бобкэтс (жен) пройдет 31 декабря, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Луизиана Монро Уорхокс (жен) — Техас Стэйт Бобкэтс (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Луизиана Монро Уорхокс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Техас Стэйт Бобкэтс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луизиана Монро Уорхокс (жен) — Техас Стэйт Бобкэтс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Луизиана Монро Уорхокс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Луизиана Монро Уорхокс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Луизиана Монро Уорхокс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Техас Стэйт Бобкэтс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Техас Стэйт Бобкэтс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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