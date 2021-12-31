Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен) (31 декабря), ставки и коэффициенты

Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен) (31-го декабря), ставки и коэффициенты

31-го декабря в 21:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NAIA, в котором на своей площадке местный клуб Колумбия Колледж (жен) примет соперника по национальному первенству Сент Мэри Шпирс (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Колумбия Колледж (жен) очень любят матчи против БК Сент Мэри Шпирс (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 31-го декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 21:40 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Колумбия Колледж (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен):

В 21:40 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Колумбия Колледж (жен) и Сент Мэри Шпирс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 31-го декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Сент Мэри Шпирс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Колумбия Колледж (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Колумбия Колледж (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Колумбия Колледж (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Колумбия Колледж (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Колумбия Колледж (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Сент Мэри Шпирс (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Сент Мэри Шпирс (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Сент Мэри Шпирс (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Сент Мэри Шпирс (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен), запланированного на 31-го декабря. На площадке игроки обеих команд появятся в 21:40 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Колумбия Колледж (жен) и Сент Мэри Шпирс (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Колумбия Колледж (жен).



Прогноз и ставка на матч Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен) 31-го декабря

Колумбия Колледж (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Колумбия Колледж (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Колумбия Колледж (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Колумбия Колледж (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Колумбия Колледж (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сент Мэри Шпирс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сент Мэри Шпирс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сент Мэри Шпирс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен) пройдет 31-го декабря, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 21:40 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Колумбия Колледж (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Колумбия Колледж (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Колумбия Колледж (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Колумбия Колледж (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сент Мэри Шпирс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сент Мэри Шпирс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сент Мэри Шпирс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сент Мэри Шпирс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колумбия Колледж (жен) — Сент Мэри Шпирс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Колумбия Колледж (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Колумбия Колледж (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Колумбия Колледж (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Сент Мэри Шпирс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Сент Мэри Шпирс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Сент Мэри Шпирс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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