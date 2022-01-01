Прогноз Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Южная Джорджия Иглз (02.01.2022), ставки и коэффициенты

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Южная Джорджия Иглз. Прогноз, ставки на матч (02.01.22)

02-го января в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс примет соперника по национальному первенству Южная Джорджия Иглз.



В 01:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Арканзас Стэйт Рэд Вулфс и Южная Джорджия Иглз займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 02-го января, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Южная Джорджия Иглз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Южная Джорджия Иглз. Данный поединок будет сыгран 02-го января, а по московскому времени его начало состоится в 01:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Южная Джорджия Иглз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

В этом сезоне баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Арканзас Стэйт Рэд Вулфс вообще лидирует в чемпионате.



Южная Джорджия Иглз

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Южная Джорджия Иглз сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 02-го января. На этот раз соперником хозяев будет Южная Джорджия Иглз, так что в 01:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Южная Джорджия Иглз. Прогноз, ставки на матч(02.01.22)

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

Сейчас баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Арканзас Стэйт Рэд Вулфс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Южная Джорджия Иглз

После того, как баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Южная Джорджия Иглз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Южная Джорджия Иглз, который должен пройти 02-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Южная Джорджия Иглз: хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арканзас Стэйт Рэд Вулфс — Южная Джорджия Иглз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Южная Джорджия Иглз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Южная Джорджия Иглз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Южная Джорджия Иглз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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