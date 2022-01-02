Ребекка Марино — Шарлотта Кемпенаерс-Поч: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Ребекка Марино — Шарлотта Кемпенаерс-Поч (02-го января), ставки и коэффициенты

Ребекка Марино — Шарлотта Кемпенаерс-Поч (02.01.2022), ставки и коэффициенты

02.01.2022 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ребекка Марино , а противостоять в этом поединке будет Шарлотта Кемпенаерс-Поч.



Ребекка Марино сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 02.01.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Шарлотта Кемпенаерс-Поч. По Москве данный поединок начнется в 05:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Шарлотта Кемпенаерс-Поч, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ребекка Марино — Шарлотта Кемпенаерс-Поч. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ребекка Марино имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 02.01.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Шарлотта Кемпенаерс-Поч. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ребекка Марино имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ребекка Марино

В этом сезоне Ребекка Марино показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ребекка Марино сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ребекка Марино еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ребекка Марино обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ребекка Марино играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ребекка Марино любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Шарлотта Кемпенаерс-Поч

Во взрослом туре Шарлотта Кемпенаерс-Поч проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Шарлотта Кемпенаерс-Поч пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Шарлотта Кемпенаерс-Поч предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Шарлотта Кемпенаерс-Поч еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ребекка Марино и Шарлотта Кемпенаерс-Поч. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ребекка Марино и Шарлотта Кемпенаерс-Поч в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ребекка Марино и Шарлотта Кемпенаерс-Поч имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Ребекка Марино — Шарлотта Кемпенаерс-Поч 02.01.2022

Ребекка Марино

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ребекка Марино, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ребекка Марино уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ребекка Марино старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ребекка Марино, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ребекка Марино не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ребекка Марино все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ребекка Марино точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Шарлотта Кемпенаерс-Поч

Выступать в зале Шарлотта Кемпенаерс-Поч не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Шарлотта Кемпенаерс-Поч старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Шарлотта Кемпенаерс-Поч принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Шарлотта Кемпенаерс-Поч демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Шарлотта Кемпенаерс-Поч даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Шарлотта Кемпенаерс-Поч хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ребекка Марино — Шарлотта Кемпенаерс-Поч Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ребекка Марино и Шарлотта Кемпенаерс-Поч. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ребекка Марино — Шарлотта Кемпенаерс-Поч: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ребекка Марино и Шарлотта Кемпенаерс-Поч, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ребекка Марино и Шарлотта Кемпенаерс-Поч уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ребекка Марино — Шарлотта Кемпенаерс-Поч. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ребекка Марино и Шарлотта Кемпенаерс-Поч сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ребекка Марино, и Шарлотта Кемпенаерс-Поч будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-503894-prognoz-na-match-inner-mongoliya-zhen-sychuan-blyu-veyls-zhen-ot-eksperta-02-01-22/