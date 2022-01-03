Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин: снова ждем результативной игры

Прогноз Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин (04-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин 04-го января

04-го января в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Дутра Да Силва/Кeстельбойм , а противостоять в этом поединке будет Киркхаймер/Рубин.



Так как теннисный поединок Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин пройдет уже 04-го января, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 16:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Дутра Да Силва/Кeстельбойм на тот момент намного сильнее, нежели Киркхаймер/Рубин.



Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

04-го января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Киркхаймер/Рубин, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Киркхаймер/Рубин выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Дутра Да Силва/Кeстельбойм

В этом сезоне Дутра Да Силва/Кeстельбойм показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Дутра Да Силва/Кeстельбойм играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Дутра Да Силва/Кeстельбойм умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Дутра Да Силва/Кeстельбойм и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Дутра Да Силва/Кeстельбойм будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Дутра Да Силва/Кeстельбойм чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Киркхаймер/Рубин

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Киркхаймер/Рубин имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Киркхаймер/Рубин демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Киркхаймер/Рубин не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Киркхаймер/Рубин не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Челленджер, Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дутра Да Силва/Кeстельбойм и Киркхаймер/Рубин впервые будут встречаться между собой. Если Дутра Да Силва/Кeстельбойм уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Киркхаймер/Рубин пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дутра Да Силва/Кeстельбойм демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дутра Да Силва/Кeстельбойм – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин (04-го января), ставки и коэффициенты

Дутра Да Силва/Кeстельбойм

На данный момент Дутра Да Силва/Кeстельбойм занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Дутра Да Силва/Кeстельбойм снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Дутра Да Силва/Кeстельбойм не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Дутра Да Силва/Кeстельбойм не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Киркхаймер/Рубин

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Киркхаймер/Рубин хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Киркхаймер/Рубин никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Киркхаймер/Рубин сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Киркхаймер/Рубин всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дутра Да Силва/Кeстельбойм и Киркхаймер/Рубин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дутра Да Силва/Кeстельбойм и Киркхаймер/Рубин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дутра Да Силва/Кeстельбойм и Киркхаймер/Рубин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дутра Да Силва/Кeстельбойм и Киркхаймер/Рубин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Дутра Да Силва/Кeстельбойм и Киркхаймер/Рубин из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Киркхаймер/Рубин относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Киркхаймер/Рубин проводит второй или третий матч. А вот Дутра Да Силва/Кeстельбойм как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Дутра Да Силва/Кeстельбойм, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Дутра Да Силва/Кeстельбойм без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Дутра Да Силва/Кeстельбойм вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дутра Да Силва/Кeстельбойм — Киркхаймер/Рубин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дутра Да Силва/Кeстельбойм и Киркхаймер/Рубин букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дутра Да Силва/Кeстельбойм и Киркхаймер/Рубин проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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