Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс (06 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс 06 января

06 января в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джексон Стэйт Тайгерз примет соперника по национальному первенству Алкорн Стэйт Брэйвс.



Болельщики баскетбольного клуба Джексон Стэйт Тайгерз очень любят матчи против БК Алкорн Стэйт Брэйвс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 06 января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Джексон Стэйт Тайгерз одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс:

Принципиальный баскетбольный поединок Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс назначен на 06 января, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 04:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Джексон Стэйт Тайгерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Джексон Стэйт Тайгерз нет более травмированных игроков основы.



Алкорн Стэйт Брэйвс

На данный момент баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Алкорн Стэйт Брэйвс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Алкорн Стэйт Брэйвс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 06 января включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс. А так как начало встречи в 04:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс (06 января), ставки и коэффициенты

Джексон Стэйт Тайгерз

В последние годы Джексон Стэйт Тайгерз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Джексон Стэйт Тайгерз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Алкорн Стэйт Брэйвс

В прошлом матче баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Алкорн Стэйт Брэйвс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 06 января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Джексон Стэйт Тайгерз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Джексон Стэйт Тайгерз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Алкорн Стэйт Брэйвс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джексон Стэйт Тайгерз — Алкорн Стэйт Брэйвс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Джексон Стэйт Тайгерз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Джексон Стэйт Тайгерз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Джексон Стэйт Тайгерз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Алкорн Стэйт Брэйвс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-505467-prognoz-na-match-moonwalkers-black-hole-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-06-01-22/