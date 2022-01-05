Прогноз Танг-Лин Ву — Эллиотт Бенчетри (06 января), ставки и коэффициенты

Танг-Лин Ву — Эллиотт Бенчетри. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (06.01.22)

06 января в 15:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Танг-Лин Ву , а противостоять в этом поединке будет Эллиотт Бенчетри.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 06 января, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Танг-Лин Ву — Эллиотт Бенчетри. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 15:20 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Танг-Лин Ву, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Танг-Лин Ву — Эллиотт Бенчетри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Танг-Лин Ву имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 06 января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Эллиотт Бенчетри. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:20. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Танг-Лин Ву имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Танг-Лин Ву

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Танг-Лин Ву находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Танг-Лин Ву является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Танг-Лин Ву умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Танг-Лин Ву обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Танг-Лин Ву может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Эллиотт Бенчетри

На этом турнире Эллиотт Бенчетри играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Эллиотт Бенчетри все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Эллиотт Бенчетри не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Эллиотт Бенчетри уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Эллиотт Бенчетри на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Эллиотт Бенчетри пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Танг-Лин Ву — Эллиотт Бенчетри. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Танг-Лин Ву и Эллиотт Бенчетри. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Танг-Лин Ву и Эллиотт Бенчетри в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Танг-Лин Ву и Эллиотт Бенчетри имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Танг-Лин Ву — Эллиотт Бенчетри. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.01.22)

Танг-Лин Ву

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Танг-Лин Ву выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Танг-Лин Ву всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Танг-Лин Ву уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Танг-Лин Ву занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Танг-Лин Ву больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Танг-Лин Ву имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Эллиотт Бенчетри

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Эллиотт Бенчетри хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Эллиотт Бенчетри никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Эллиотт Бенчетри сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Эллиотт Бенчетри всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Танг-Лин Ву — Эллиотт Бенчетри Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Танг-Лин Ву и Эллиотт Бенчетри. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Танг-Лин Ву — Эллиотт Бенчетри: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Танг-Лин Ву и Эллиотт Бенчетри, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Танг-Лин Ву и Эллиотт Бенчетри уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Танг-Лин Ву — Эллиотт Бенчетри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Танг-Лин Ву и Эллиотт Бенчетри. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Танг-Лин Ву и для Эллиотт Бенчетри, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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