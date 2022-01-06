Прогноз Ван Рийтховен/Сердарушич — Стрикер/Хуслер (07-го января), ставки и коэффициенты

Ван Рийтховен/Сердарушич — Стрикер/Хуслер. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (07.01.22)

07 января в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ван Рийтховен/Сердарушич , а противостоять в этом поединке будет Стрикер/Хуслер.



В 06:05 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Ван Рийтховен/Сердарушич и Стрикер/Хуслер. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 07 января, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ван Рийтховен/Сердарушич — Стрикер/Хуслер:

Ван Рийтховен/Сердарушич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 07 января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Стрикер/Хуслер. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 06:05. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ван Рийтховен/Сердарушич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ван Рийтховен/Сердарушич

Ван Рийтховен/Сердарушич отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Ван Рийтховен/Сердарушич проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Ван Рийтховен/Сердарушич проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Ван Рийтховен/Сердарушич играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Ван Рийтховен/Сердарушич больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Стрикер/Хуслер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Стрикер/Хуслер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Стрикер/Хуслер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Стрикер/Хуслер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Стрикер/Хуслер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Стрикер/Хуслер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Стрикер/Хуслер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Стрикер/Хуслер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Стрикер/Хуслер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Ван Рийтховен/Сердарушич — Стрикер/Хуслер

Длительное время Ван Рийтховен/Сердарушич и Стрикер/Хуслер не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Ван Рийтховен/Сердарушич и Стрикер/Хуслер. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Ван Рийтховен/Сердарушич — Стрикер/Хуслер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.01.22)

Ван Рийтховен/Сердарушич

Несмотря на внушительный возраст, Ван Рийтховен/Сердарушич демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ван Рийтховен/Сердарушич гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ван Рийтховен/Сердарушич обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ван Рийтховен/Сердарушич снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ван Рийтховен/Сердарушич может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Стрикер/Хуслер

В этом сезоне Стрикер/Хуслер действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Стрикер/Хуслер обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Стрикер/Хуслер не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Стрикер/Хуслер не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Стрикер/Хуслер имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ван Рийтховен/Сердарушич — Стрикер/Хуслер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ван Рийтховен/Сердарушич и Стрикер/Хуслер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ван Рийтховен/Сердарушич и Стрикер/Хуслер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ван Рийтховен/Сердарушич, и Стрикер/Хуслер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ван Рийтховен/Сердарушич — Стрикер/Хуслер: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ван Рийтховен/Сердарушич и Стрикер/Хуслер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ван Рийтховен/Сердарушич сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Стрикер/Хуслер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ван Рийтховен/Сердарушич – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ван Рийтховен/Сердарушич и Стрикер/Хуслер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Рийтховен/Сердарушич — Стрикер/Хуслер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ван Рийтховен/Сердарушич и Стрикер/Хуслер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ван Рийтховен/Сердарушич, и Стрикер/Хуслер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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